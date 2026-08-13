AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bizim istikametimizi de rotamızı da her zaman milletimiz belirlemiştir. Milletimizin temennileri, düşünceleri doğrultusunda siyasetimizi şekillendirmişizdir." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan "Rotamızı millet belirlemiştir" vurgusu AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bizim istikametimizi de rotamızı da her zaman milletimiz belirlemiştir. Milletimizin temennileri, düşünceleri doğrultusunda siyasetimizi şekillendirmişizdir." dedi.

İnan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

"AK Parti'nin toplumda karşılık bulmasını sağlayan, 25 yıllık iktidarı yaşamasını sağlayan en önemli nedenler nelerdi?" sorusu üzerine İnan, partisinin 25 yıl aralıksız iktidarda olmasının çok müstesna bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Parti olarak güçlerini her zaman millet iradesinden, sandıktan ve demokrasiden aldıklarını belirten İnan, "Bizim asıl gücümüz, Türkiye'yi her alanda 7-8 kat büyütmemizden ziyade, milletimizin Edirne'den Hakkari'ye kadar, gencinden yaşlısına kadar milletimizin tüm renkleriyle, fertleriyle Cumhurbaşkanı'mıza ve Genel Başkanımıza duymuş oldukları o sarsılmaz bağdır. Bizi diğer siyasi partilerden ayıran temel özellik, liderimizin 40 seneyi aşkın siyasi tecrübesidir." ifadelerini kullandı.

"Milletin siyasi istikrar arayışına verilmiş en güçlü cevap"

İnan, 1990'ların ekonomik ve siyasi krizlerin yaşandığı yıllar olduğunu anımsatarak, "AK Parti, siyasi krizlere, milletin siyasi istikrar arayışına verilmiş en güçlü, en büyük cevaplardan bir tanesidir." dedi.

AK Parti'yi milletin kurduğunu, tabelasını ise kurucularının astığını dile getiren İnan, zorlu bir coğrafyada bulunan Türkiye'yi, sandığın ve demokrasinin gücü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, AK Parti'nin kurumsal gücüyle yönettiklerini ifade etti.

Partisinin, dünyanın siyasi tecrübeye sahip sayılı partilerinden, Erdoğan'ın ise dünyanın en kıdemli ve deneyimli liderlerinden olduğu değerlendirmesinde bulunan İnan, Erdoğan'ın, siyaseti elit grubun yapacağı alandan çıkartarak, milletin evlatlarının da siyasetle buluşmasına zemin hazırladığı yönünde görüş bildirdi.

İnan, AK Parti'nin, ezber bozan siyaseti ve reform siyasetini Türk siyasetine kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk çeyrek asır, her alanda kapasite inşasıydı. Dış politikada, diplomaside bugün Türkiye çağ atladı. Ekonomik krizlerimiz vardı. Bugün Türkiye, yatırım merkezi, girişimcilik merkezi oldu. Teknolojiden tutun, yerli ve milli savunma sanayimize kadar her alanda Türkiye lig atladı. Büyük bir kapasite ve inşa dönemi. Tabii değişen dünya düzeninde de bugün kurucu ülke pozisyonunda, kurucu özne pozisyonunda. Önümüzdeki çeyrek asırda da AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli temeller üzerinde yoluna sağlam adımlarla devam ederek, Türkiye'nin ilerlemesi, gençlerimizin kazanması, daha müreffeh bir dünya için çalışmaya devam edecek."

"Temel başarımız, milletin partisi olmamız"

"AK Parti, çeyrek asırlık bir süreçte kesintisiz bir iktidar dönemi yaşadı. Parti, bu başarısını neye borçlu?" sorusuna İnan, "Temel başarımız, milletin partisi olmamız. Milletin temenni ve eleştirilerini liderimiz, Genel Başkanımız hızlıca hem parti politikalarına hem de hükümet politikalarına çevirir. Bu konuda milletimizin ortaya koyduğu talimat neyse ona göre hızlıca icraat alanlarımızı güncelleriz. AK Parti, bir akıllı telefon gibi sürekli yazılımını güncelleyerek çalışan parti. Millete rağmen siyaset olmaz. Bizim pusulamız, her zaman millet olmuştur. Bizim istikametimizi de, rotamızı da her zaman milletimiz belirlemiştir. Liderimiz, bu rotayı her zaman AK Parti'nin önüne koymuştur, talimatlandırmıştır ve milletimizin temennileri, düşünceleri doğrultusunda siyasetimizi şekillendirmişizdir." yanıtını verdi.

İnan, AK Parti iktidarlarının karşılaştığı kritik virajları nasıl aştığına dair bir soru üzerine, "Birincisi, biz vesayeti yendik. Yani milli iradeyi tahkim kıldık. Milletin kırmızı çizgilerini, her alanda devletin kırmızı çizgileri haline getirdik. Türkiye'de vesayetin çizgileri değil, milletin kırmızı çizgileri, devletin kırmızı çizgileri oldu. Devlet, vatandaşına emreder anlayışını yıkarak millet, devlete, devletin kurumlarına emreder anlayışını hakim kıldık. O nedenle milli iradenin tahkimi, AK Parti sayesinde olmuştur. Demokrasinin, her alanda demokratik sistemlerin içselleştirilmesi, AK Parti döneminde olmuştur." diye konuştu.

"En büyük icraatınız nedir diye soracak olursanız, vesayeti tasfiye ederek, büyük bir temsil açığını gidererek, millet iradesini tahkim kılmak" diyen İnan, bunu yaparken karşılaştıkları antidemokratik ve statükocu girişimler, AK Parti'yi kapatma davası, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonu, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylara karşı çetin bir mücadele verildiğini söyledi.

"18-44 yaş arasındaki tüm seçmen gruplarında AK Parti, birinci parti"

İnan, partisinin hikayesinin 2002'de 10 milyon oyla başladığını ve 2023 seçimlerinde bu oy sayısının 28 milyona ulaştığını hatırlatarak, "Yani alttan gelen her yeni seçmenin tercihi AK Parti oldu. Bugün araştırmalarda, AR-GE Başkanlığımızın yaptığı çalışmalarda teyit ediyoruz ki özellikle 18-44 yaş arasındaki tüm seçmen gruplarında AK Parti, birinci parti. O nedenle bu büyük bir ezber. Aslında biz her sandıkta bu ezberi bozuyoruz. Bugün AK Parti, nüfusumuzun en dinamik kitlesi olan gençlerle her zaman güçlü bir bağ kurmayı başarmış bir parti. Sadece bugün değil, 5-10 sene önce de bunu başarmıştık. Şimdi başarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin ve yapay zekanın hızla geliştiğine de işaret eden İnan, şöyle devam etti:

"Algoritmaların ortaya koyduğu teknofaşizm var. Bu algoritmik çağa çok güçlü bir itiraz ortaya koyuyoruz. Bu teknofaşizme dünyanın, AK Parti'nin, Türkiye'nin değerleri açısından yeni bir sistem geliştirmenin gayretindeyiz. Bugün yapay zekaya bir soru sorduğunuzda o ülkenin bilgi ve birikimine dayanarak çeşitli cevaplar verebiliyor. Bunu da biz teknofaşizm olarak görüyoruz. Bugün Gazze, Filistin mücadelesinde bu teknofaşizmin dünyanın üzerinde ne kadar negatif bir tesiri olduğunu gördük. Demokrasiye saldırı olduğunda nasıl itiraz ediyorsak, soykırım şebekesine nasıl itiraz ediyorsak, teknoloji alanındaki faşizme de AK Parti, ahlaki, insani ve vicdani değerler boyutunda en güçlü itirazı ortaya koyuyor. Koymaya da daha güçlü bir şekilde devam edecek."

"Kapsayıcı sivil bir anayasayı ülkemize kazandırmak istiyoruz"

İnan, "Partinin önümüzdeki süreçte en önemli sınavı ve hedefi ne olacak?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin 1980 yılından itibaren yeni anayasayla ilgili güçlü bir isteği var. Bu darbe yasasından kurtulmak gibi mecburiyetimiz var. Her alanda gelişen, büyüyen ve bağımsızlaşan bir Türkiye olduğunu söyledik. Hala bu darbe anayasasıyla yaşamak, açıkçası demokrasimiz adına büyük bir ayıp ve Türkiye'nin halletmesi gereken acil mesele. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni, kuşatıcı, kapsayıcı ve dinamik sivil bir anayasayı ülkemize ve demokrasimize kazandırmak istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" çağrısını anımsatan İnan, "Artık bu tarihi çağrı, küresel, kurumsal bir ihtiyaç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti, tüm dünyaya bu kurumsal ihtiyaç noktasında sistemli bir cevap verecek. Burada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurucu ülke, özne pozisyonunda olacağız." dedi.