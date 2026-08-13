AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, partisinin kadın politikaları vizyonunu anlattı

Ercan, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana Türkiye'de önemli dönüşümlerin yaşandığını belirtti.

Çeyrek asırlık süreçte hayata geçirilen reformların kadınların eğitimden çalışma hayatına, siyasetten sosyal hayata kadar birçok alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağladığını vurgulayan Ercan, "Geriye baktığımızda 25 yılda aslında başarılarla dolu bir hikaye var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yalnızca kadın politikalarında değil, hayatın her yerinde ve her alanda başarılara imza atmış hükümetleri görüyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. 25 yılda bu başarılı hükümetlere en büyük desteği veren ve bu kesintisiz iktidarın en büyük hak sahibi, imza sahibi AK Kadınlarımız ve Kadın Kollarımız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Fotoğraf : Ahmet Serdar Eser/AA

AK Parti Kadın Kolları'nın 81 il, 922 ilçe ve 32 bin mahallede çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ercan, kadınların gönüllülük esasıyla ülkeleri, milletleri ve gelecek nesilleri için sahada görev yaptığını söyledi.

Ercan, AK Parti'nin kadın üye sayısının 6 milyon 156 bine ulaştığına dikkati çekerek, "Dünyanın en geniş kadın teşkilatlanmalarından birine sahibiz. Kadınlarımız her geçen gün daha büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

"Daha müreffeh bir Türkiye için gayret ediyoruz"

Kadınların son 25 yılda eğitim ve çalışma hayatında önemli mesafe kat ettiğini belirten Ercan, şöyle konuştu:

"Malum, son 25 yılda her kadınımızın bugün sahip olduğu hakların tamamı mevcut değildi. Tesettür sorunu yaşayan kadınlarımız vardı. Artık hiçbir yerde bu sorunlardan bahsetmiyoruz. Artık bizler yarınlarımızdan, geleceğimizden ve gençlerimizden bahsediyoruz. Onlara daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz. Kız çocuklarımızın okuryazarlık oranı şu an yüzde 87'lerde. Bu inanılmaz bir rakam. Keza yine çalışan kadın oranımız yüzde 37'lere varmış durumda. Meclisimizdeki kadın milletvekili oranımız yüzde 4'lerden yaklaşık yüzde 20'lere ulaştı. Kadın temsiliyet oranlarımız her geçen gün artıyor. Ancak tüm temsiliyet noktalarında gönlümüzdeki oran yüzde 50.

Fotoğraf : Ahmet Serdar Eser/AA

Kadınların daha rahat çalışabilecekleri ortamları, aile bütünlüğünü koruyarak oluşturmak istiyoruz. Gençlerimizin aile kurup evlatlarını yetiştirirken, kadınların ve erkeklerin birlikte üretecekleri, Türkiye'ye katkıda bulunabilecekleri ortamları hazırlamak üzere elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

"Sertifika alan kadın sayımız 15 bini buldu"

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının Türkiye'nin kalkınması açısından önem taşıdığını vurgulayan Ercan, Türkiye'nin daha müreffeh bir geleceğe ulaşabilmesi için kadınların ve erkeklerin birlikte üretmesi gerektiğine işaret etti.

Kadın girişimciliğini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ercan, "Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla girişimcilik kursları düzenliyor, KOSGEB eğitimlerine katılımı teşvik ediyoruz. Kadın Kolları olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında KOSGEB eğitimlerinden sertifika alan kadınların sayısı 15 bine ulaştı." dedi.

Kadınlara eğitim verdikten sonra süreci takip etmenin de önemli olduğunu belirten Ercan, kadınların iş hayatına katılımını artırmak amacıyla e-ticaret ve dijital girişimcilik imkanlarının geliştirilmesi için ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

"Terörle mücadele sürecinde en ağır yükü anneler taşıyor"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ercan, Türkiye'nin terörden arındırılması hedefinin kadınlar ve özellikle anneler açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Terörle mücadele sürecinde en ağır yükü annelerin taşıdığını hatırlatan Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını öncelikle şehit ve gazi annelerine ilettiklerini ifade etti.

Ercan, "Hem şehit annelerimiz hem de evlatları dağa çıkan anneler bu süreçten büyük bir rahatsızlık duyuyordu. Annelerimiz, 'Evlatlarımızı göndermek istemiyoruz.' diyordu. Şehit annelerimiz ise 'Daha fazla anne ağlamasın, daha fazla şehit vermeyelim.' diyordu." dedi.

Hakkari ve Van'da Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kadınlarla bir araya geldiklerini anımsatan Ercan, bu buluşmaların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki diğer illerde de devam edeceğini dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye kadınların istihdamına da katkı sağlayacak"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kadınların üretmek ve Türkiye'ye katkı sunmak istediğini vurgulayan Ercan, kadınların girişimcilik eğitimlerine gösterdiği ilginin bunun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ercan, KOSGEB eğitimlerine en yoğun başvuruların Bitlis'ten geldiğini, bu ili diğer Doğu ve Güneydoğu illerinin takip ettiğini aktardı.

Terörsüz Türkiye sürecinin bölgedeki kadınların istihdamına da katkı sağlayacağının altını çizen Ercan, "Terörsüz Türkiye hem oradaki annelerimizin daha fazla ağlamasını engelleyecek hem de oradaki kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarını daha fazla destekleyecek. Kadınlar açısından çok olumlu bir ortam oluşacak, daha güzel yarınlar gelecek inşallah." diye konuştu.

"Kadın demek, aile demek." ifadesini kullanan Ercan, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyoruz. Kadın güçlenirse evlatlarını daha güçlü yetiştirir, ailesine daha güçlü destek olur. Kadınıyla ve erkeğiyle birbirine destek veren güçlü aileler, güçlü Türkiye'yi inşa eder." dedi.

"185 bin şehit ailesiyle birebir görüştük"

Ercan, Terörsüz Türkiye kapsamında kabul edilen çerçeve kanuna ilişkin değerlendirmesinde, şehit ve gazi ailelerinin hassasiyetlerinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerinin taleplerinin dikkate alınmasına yönelik talimat verdiğini belirten Ercan, süreç kapsamında Türkiye genelinde şehit ve gazi aileleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu süreçte kapı kapı dolaşarak şehit ve gazi aileleriyle görüştüklerini dile getiren Ercan, "Tüm Türkiye çapında yaklaşık 185 bin şehit ailesiyle birebir görüştük. Maksadımızın onları kırmak, ruhlarını incitmek olmadığını, asıl maksadımızın daha fazla evladımızı şehit vermemek olduğunu kendilerine ifade etmeye çalıştık. Hemen hepsi bunu çok anlayışla karşıladı ve bu yaklaşımı çok doğru buldu." ifadelerini kullandı.

Yasanın 467 oyla kabul edilmesinin Meclis açısından önemli bir mutabakat göstergesi olduğuna işaret eden Ercan, asıl suçluların gerekli cezayı alacağı ve terör örgütünün yöneticilerinin af kapsamına alınmayacağı yönünde güvence verildiğini anımsattı.

Vatandaşları, özellikle şehit ve gazi ailelerini endişeye sevk etmeyecek gerekli kararların alındığının altını çizen Ercan, "Şehitlerimiz demek biz demek, biz demek onlar demek. Onların ruhlarını kesinlikle incitmeyecek şekilde kararlarımızı aldık. Aylardır bunun üzerinde çalışıldı. Ama bir noktada da bu terörün bitmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Terörün aynı zamanda büyük bir ekonomik kayba neden olduğuna dikkati çeken Ercan, Türkiye Yüzyılı'nın gelecek için daha güzel günler getireceğinin altını çizdi.