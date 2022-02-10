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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Türk Mukavemet Teşkilatı'na ilişkin ifadelere tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 10.02.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Türk Mukavemet Teşkilatı'na ilişkin ifadelere tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Müslüman Türk toplumunun varoluş ve bağımsızlık mücadelesinin kurucu unsurlarından Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında sarf edilen bilinçsiz, cahilane ve kötü niyetli ifadeleri kınıyor, Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

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