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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Ali Kemal Akan   | 28.10.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov ile görüştü

Ankara

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Programı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Budagov, Azerbaycan Milletvekili ve Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan ve Yeni Azerbaycan Partisi Basın Sözcüsü Nurlan Kalenderli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın iktidar partileri olarak iki ülke arasındaki geçmişten gelen dostluk ve kardeşlik çerçevesindeki güçlü ilişkilerin kuvvetlendirilerek sürdürüleceği vurgulandı.

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