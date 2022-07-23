AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin çok güçlü ve büyük bir ülke olma zorunluluğu bulunduğunu söyleyerek, "Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor." dedi.
Burdur
Kurtulmuş, Burdur Kültür Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür, medeniyet, sanat ve insanlık birikimi bakımından dünyada parmakla gösterilebilecek ülkelerden biri olduğunu belirtti. Kurtulmuş, ülkenin her ilinden, ilçesinden tarih ve kültür fışkırdığını söyledi.
Ülkenin bir taraftan yeniden büyük güçlü Türkiye olarak ileriye gitmesini arzu edip bunun için çalıştıklarını, bir taraftan da geçmiş değerlerin, köklerin üzerinde yükselmek gerektiğini çok iyi bildiklerini aktaran Kurtulmuş, Türkiye'yi güçlü bir şekilde ileriye taşımak için gerekli medeniyetin, birikimin mevcut olduğunu bildirdi.
"Türkiye her alanıyla güçlü olmalı"
Yeniden güçlü büyük Türkiye idealinin en temel göstergelerinin güçlü şehirler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, her kentin de sahip olduğu potansiyeli en güzel şekilde kullanarak ileriye taşıması gerektiğini kaydetti.
Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka çaresi olmadığına işaret eden Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sadece iki ülke arasında değil, Rusya ile batı arasında olduğunu savundu.
Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan mücadelelerin de sadece petrol ve doğalgaz arama faaliyeti olmadığına, büyük güçlerin 21. yüzyılda dünyaya hakim olma mücadelesinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin güneyinde maalesef Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki terör örgütleri üzerinden verilen mücadele de yine büyük güçlerin terör örgütlerini maşa olarak kullanarak güç elde etme mücadeleleridir. Böyle bir ortamda Türkiye çok güçlü, çok büyük bir ülke olmak zorundadır. Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor. Sanayisiyle, ulaştırmasıyla, sağlık sektörüyle, özellikle savunma sanayiyle, yüksek teknolojileriyle, eğitimiyle, sanatıyla her alanında güçlü olan bir Türkiye ancak bu bölgede ayakta durabilir. Güçlü, bağımsız ve dünyadaki gidişata yön verebilecek muktedir bir Türkiye için hep beraber çalışmak, gayret etmek, mücadele etmek zorundayız."
Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta her iki ülke ile sadece Türkiye'nin görüşebildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışın sağlanması için her iki ülkenin liderleriyle etkin bir müzakere yürüttüğünü anlattı.
"Ortak hedef, yeniden güçlü büyük Türkiye"
Türkiye'nin her alanda itibarı artan bir ülke olarak yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle dedi:
"Görüşümüz ne olursa olsun, ne yapıyor olursak olalım, mesleğimiz ne olursa olsun, bir tane ortak hedefimiz olur. Ortak hedefi olmayan milletlerin, hele hele bizim gibi güçlü milletlerin ayakta durması muhtemel değildir. O ortak hedefimiz de yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak. Bunun için de bütün gücümüzle mücadele etmek, her alanda imkanlarımızı en üst seviyeye çıkararak dünya milletleriyle yarışmak, dünya milletleriyle mücadele edebilmektir. Bunu yapacak her türlü imkana, her türlü meziyete, her türlü güce sahibiz."
Türkiye'nin verimli, büyük bir tarihe, kültürel derinliğe ve dünyayı yönetebilme kabiliyetine sahip olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Şeker var, helva var, tereyağı var, her şey var, bunu yapacak olan millet de var, bunu yapacak usta da var. Allah'ın izniyle bu millet çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." diye konuştu.
Kurtulmuş, konuşmasında hayatını kaybeden Rasim Özdenören'e de Allah'tan rahmet diledi. Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.
Törene, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ile vatandaşlar da katıldı.
"Terörün Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyanın geleceğine bir suikast olduğunu en iyi biz biliyoruz"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki saldırıya ilişkin, "Biz Iraklı yetkililerle bu olayın ortaya çıkarılması için her türlü bilginin, her türlü belgenin paylaşılması ve bu olayın gerçeklerinin ortaya çıkarılması için iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu buradan bir kere daha ifade ediyoruz." dedi.
Kurtulmuş, partisinin Burdur İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün her alanda gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir ülke haline geldiğini söyledi.
Geçmişte savunma sanayisinde başkalarına el açan Türkiye'nin bugün kendi silahlarını, İHA, SİHA'larını üreten ülke konumuna geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda çok mesafe aldıklarını, birçok işi başardıklarını ancak daha yapılacak çok işin bulunduğunu ifade etti.
28 Şubat sürecinde bir başı örtülü kadın öğretmenin okula gidip ders anlatamadığını, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin kat sayı sorunu nedeniyle istedikleri üniversitelere gidemediklerini hatırlatan Kurtulmuş, bugün başı örtülü kadın milletvekillerin, valilerin, subayların bulunduğunu, tüm okullardaki öğrencilere eşit eğitim imkanı sunulduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin uluslararası arenada sözü dinlenilen bir ülke haline geldiğine işaret eden Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta her iki ülkenin lideri ile sadece Erdoğan'ın görüşerek, barışçıl bir yol için mücadele ettiğini anlattı.
Kurtulmuş, Türkiye'nin bu coğrafya halklarının birliği, beraberliği, dostluğu ve yakın ilişkisinden başka bir niyeti olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Bu coğrafyada hiçbir sorunun ilelebet devam etmesini istemeyiz. Halkların birbirlerine karşı düşman ya da birbirlerine karşı rekabet içerisinde değil, insani yarış içerisinde dost ve kardeş ülkeler olarak mücadele etmesini öneriyoruz. Ama başkaları hem savaşların devam etmesini ister hem de yıllardır yaptıkları gibi terör örgütlerinin üzerinden bu bölgelerin hareketsiz kalmasını isterler. 'DEAŞ'a, PKK'ya, PYD'ye kimler yıllardır destek veriyor?' sorusunun cevabını bulmadan, 'Bu bölgeden ne yapılmak isteniyor?' sorusunu da cevaplandıramayız. Bu coğrafyanın birçok yerinde terör örgütlerinin üzerinden ülkeleri hareketsiz hale getirmek istiyorlar."
Türkiye'nin, içinde yaşadığı bölgede hiçbir terör örgütünün varlığını sürdürmemesini ve ilelebet bu topraklardan sökülüp atılmasını hedeflediğini vurgulayan Kurtulmuş, bölgenin terör belasından çok acılar çektiğini ifade etti.
Kurtulmuş, bazılarının ise hala terör örgütünden medet umduklarına dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran'da gerçekleştirdikleri üçlü zirveyi hatırlatan Kurtulmuş, Erdoğan'ın zirvede "Terör örgütlerini biz bu bölgede istemiyoruz. Bu bölgede sulh ve selamet istiyoruz. Terör örgütlerine buralarda müsaade etmek istemiyoruz, sizlerin de dost ülkeler olarak desteğinizi istiyoruz." açıklamalarında bulunduğunu anımsattı.
Zirve sonrası Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırı yaşandığına değinen Kurtulmuş, bombalar patladığını, zavallı çok sayıda sivil insanın vefat ettiğini belirterek, başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, Türkiye olarak bölgede herkesin birlikte barış içinde yaşamasını istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim sivil halkın en ufak bir şekilde kılına zarar gelmemesi için özel bir gayretimiz olduğunu cümle alem biliyor. Dolayısıyla buradan bir kere daha Burdur'dan ifade etmek isterim, orada yaşanan olayın arkasındaki gerçek neyse bunun ortaya konulması için Türkiye ilk andan itibaren Dışişleri üzerinden yaptığı ilan ettiği pozisyonunu korumaktadır. Biz Iraklı yetkililerle bu olayın ortaya çıkarılması için her türlü bilginin, her türlü belgenin paylaşılması ve bu olayın gerçeklerinin ortaya çıkarılması için iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu buradan bir kere daha ifade ediyoruz. Çünkü artık yeter, bu bölge insanları terörden, bombalardan, katliamlardan, bu tür cinayetlerden çok çekti. İsteriz ki bölgenin halklarının tamamı, Araplar da Kürtler de Türkler de diğerleri de şimdiye kadar yaşadıkları gibi bundan sonra kıyamete kadar birlikte barış içinde yaşasınlar. Terörün Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyanın geleceğine bir suikast olduğunu en iyi biz biliyoruz. Binlerce evladını terörle kaybetmiş olan bir milletin çocukları olarak, terörün büyük ve güçlü Türkiye idealindeki yürüyüşüne nasıl mani olduğunu bilen bir ülkenin evlatları olarak dünyadaki bütün terör örgütlerinin bir an evvel silahlarının susmasını, bir an evvel terör örgütlerinin susturulmasını ve arkasındaki güçlerin de teröre destek vermekten vazgeçmelerini isteriz."
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, teröre karşı duruşu uluslararası alanda, her platformda aktardıklarını dile getirdi.
"Ne yapacağını bilmeyen muhalefet var"
Muhalefet parti liderinin gerçekleştirdikleri toplantılara da değinen Kurtulmuş, masa etrafındaki 6 genel başkan ile artı bir konumundaki parti temsilcilerinin bugüne kadar Türkiye'nin temel meselelerinde ortak görüş belirtemediklerini söyledi.
Ne yapacaklarını, Türkiye'nin meseleleri karşısında nasıl hareket edeceklerini bilmeden yollarına devam ettiklerine dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bazıları diyor ki 'Biz iktidara gelirsek İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koyacağız.' Masadaki herkes aynı şeye inanıyor mu? Efendim ne getireceksiniz? 'Tayyip Erdoğan gitsin de ondan sonra düşünürüz' diyorlar. 'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz.' diyorlar. Eminim o partilerin buradaki temsilcileri bırakın, genel merkezdeki en üst düzeydeki temsilcilerini toplayın, 'Arkadaş, kardeş, şu güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir?' diye ellerine verin mikrofonu, 7'si de ayrı şeyi söyleyecektir. Dolayısıyla sadece parça olmak üzerinden bir araya gelen, sadece hayali bir şekilde Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir şeyler söylemeye çalışan bir muhalefet, izlenmeyen televizyon gibi karşınızda duruyor. Bunlara karşı inşallah iyi çalışacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.