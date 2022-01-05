Dolar
13.67
Euro
15.46
Altın
1,811.87
ETH/USDT
3,633.70
BTC/USDT
44,248.00
BIST 100
2,005.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show (CES2022) Fuarı'nda sergileniyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show (CES2022) Fuarı'nda sergileniyor.
logo
Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.

İsa Toprak   | 05.01.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaralanan Rumeyle ve AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İsrail'deki sınır tanımaz ırkçı siyonist anlayışın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiği bu hain saldırıyı lanetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’yi darbetmiş, Rumeyle hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
İsviçre'de Kovid-19 vakaları artıyor
İngiltere, yolculuk öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldırıyor
Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AA kameramanına yönelik saldırıyı kınadı