AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) sahasının, dünyada refahı, barışı, huzuru esas alan ve bunu hayata geçirebilen bir birliktelik haline geldiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya göre Türk dünyası, refah ve barışı esas alan bir birliktelik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) sahasının, dünyada refahı, barışı, huzuru esas alan ve bunu hayata geçirebilen bir birliktelik haline geldiğini belirtti.

Zorlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyada yaşanan son gelişmelerle Türk dünyasında ve özellikle TDT üyesi ülkeler arasında önemli bir potansiyelin açığa çıktığına işaret eden Zorlu, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere Orta Koridor ve Güney Koridor hattında önemli gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Zorlu, bu bağlamda Macaristan'ın 2018'de TDT'ye gözlemci üye olarak Teşkilatın önemli bir parçası haline geldiğini ve bu ülkeyle ilişkilerin adım adım ilerlediğini söyledi.

Macaristan'da kurulan yeni hükümetle Türkiye ile Macaristan arasında ve TDT bünyesinde yeni bir dönemin başladığını belirten Zorlu, bu vesileyle başkent Budapeşte'de çeşitli temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Zorlu, Macaristan Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı, Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) Genel Başkan Yardımcısı Zoltan Tarr ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Bakan Tarr ile yaptığı görüşmede kültür başta olmak üzere ekonomik ilişkileri gelecek dönemde hızla artırma konusunda mutabakat sağladıklarının altını çizen Zorlu, "Bu vesileyle, Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) ev sahipliğinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvemize de bir kez daha kendilerini, Sayın Başbakanı (Peter Magyar) davet ettik ve inşallah bu konuda da önemli ve olumlu adımlar atılacağını görüyor ve inanıyoruz." diye konuştu.

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"Bu zirvemiz, Türk dünyası açısından çok önemli dönüm noktası olacak"

Zorlu, "Teşkilatımızın 29 Ekim'de gerçekleşecek, 30 Ekim'deki toplantıyla da taçlanacak bu zirvesi, Türk dünyası açısından çok önemli dönüm noktası olacak. Güzel sürprizlere, müjdelere de açık olacaktır." dedi.

Türkiye'nin COP31 İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Zorlu, TDT Macaristan Temsilciliği bünyesindeki Kuraklıkla Mücadele Merkezinin bu anlamda özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Zorlu, Budapeşte'de bulunan Gül Baba Türbesi'nin iki ülkenin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, Kültür Bakanı Tarr ile bu konuda da istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde Gül Baba Türbesi konusunda Macaristan'la ortak bir girişimde bulunabilecekleri mesajını veren Zorlu, bu konuyu diğer Türk devletleriyle de istişare edebileceklerini dile getirdi.

Zorlu, "Türk-Macar dostluğunun, tarihte olduğu gibi inşallah bu aşamadan itibaren de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyoner liderliğiyle ilerlemeye devam edeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Bize düşen işbirliğimizi her alanda taçlandırabilmektir"

Zorlu, Türk dünyasının geleceğine ilişkin de şunları kaydetti:

"Bizim şu an 2,6 trilyon dolarlık bir toplam milli hasılamız söz konusu. Bu, bizi çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi haline getirmektedir. Yaklaşık 300 milyonu aşan nüfusumuz ve yine yaklaşık 5 milyon kilometrekare yüzölçümümüzle biz Türk dünyası ve Türk Devletleri Teşkilatı sahası olarak dünyada refahı, barışı, huzuru esas alan ve bunu somut adımlarla hayata geçirebilen bir birliktelik haline geldik."

Enerji, ulaşım ve lojistik transfer hatlarının güven altına alınması konusunun önemine dikkati çeken Zorlu, Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TDT ülkelerini de yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Zorlu, söz konusu anlaşmayla, Türk dünyasının Güney Koridoru'nun teminat altına alındığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Çin'den Avrupa'ya uzanan, Hazar'dan, Kafkaslar'dan ülkemize uzanacak ve oradan Kalkınma Yolu Projesi'yle ve Hicaz Demir Yolu Projesi'yle körfezlere uzanan çok büyük bir koridordan, büyük bir ticaret kapasitesinden bahsediyoruz. İşte onun merkezinde ülkemiz ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler yer alacak. Şimdi bize düşen bunları adım adım hayata geçirmek, işbirliğimizi her alanda taçlandırabilmektir." şeklinde konuştu.