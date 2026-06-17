Zorlu, "Ortak Türk Alfabesi kullanımı Türk dünyasında kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması için önemli bir araç." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan "Ortak Türk Alfabesi" paylaşımı Zorlu, "Ortak Türk Alfabesi kullanımı Türk dünyasında kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması için önemli bir araç." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Ortak Türk Alfabesi'nin kullanımı Türk dünyası içerisindeki kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli bir araç teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının, Türk Akademisi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumunun işbirliğinde ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının koordinasyonunda 15 Haziran'da Astana'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Toplantıya Komisyon üyeleri ile Türk devletlerinin dil kurumlarının temsilcilerinin katıldığını belirten Zorlu, "Toplantıda, 2024 yılında kabul edilen Ortak Türk Alfabesi'nin uygulamasına yönelik müzakereler yaşanmış; Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri belirlenmiş ve komisyonca kabul edilmiştir." bilgisini paylaştı.

"Uzun vadede hedefimiz Ortak Dil Platformu'nun kurulabilmesidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, şunları kaydetti:

"Ortak Türk Alfabesi'nin kullanımı Türk dünyası içerisindeki kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli bir araç teşkil etmektedir. Belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çalışmalara olan desteği tamdır. Kamuoyuna 15 Aralık 2025'te açıkladığımız Türk Dünyası Vizyon Belgemizde hedeflerimiz açık şekilde ortaya konulmuştur. Bunun somut bir adımı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ortak alfabeye çevrilmiş ilk eser Azerbaycan'ın Gebele şehrinde gerçekleşen TDT zirvesinde kıymetli devlet başkanlarına takdim edilmiştir. Uzun vadede hedefimiz Ortak Dil Platformu'nun kurulabilmesidir. Son komisyon toplantısında Ortak Türk Alfabesi'nin Kullanımına İlişkin Önerilen Kılavuz İlkeler, Ortak Türk Alfabesi'nin tutarlı ve koordineli bir şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla hazırlanmış bir referans belgesi olup, tavsiye niteliğindedir."

Uzun soluklu bakılması gereken bu çalışmaların devamı ve olgunlaşması, ilgili tüm kardeş devletler nezdinde kabul görmesi ve karşılıklı saygı çerçevesinde sabırla sürecin yürütülmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Zorlu, "Her alanda işbirliği hedefimize ortak bir inanç ve kararlılıkla ilerlemek dileğiyle." ifadesini kullandı.

