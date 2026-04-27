AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Türkiye-Özbekistan İlişkileri" programında konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Yaklaşık 300 milyon nüfusu, 5 milyon kilometrekare yüz ölçümüyle ve 2,4 trilyon dolara yaklaşan hasılaya baktığımızda, inşallah 2 yıl sonra Türk Devletleri Teşkilatı dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi haline gelecek, hedefimiz bu." dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) işbirliğiyle ilk kez "Emir Timur'un Doğumunun 690. Yılı Vesilesiyle Türkiye-Özbekistan İlişkileri" programı düzenlendi.

ASBÜ Sezai Karakoç Salonu'ndaki programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, yıllar önce hayal ettiği şeylerden birini gerçekleştirebilmenin ve bu anlamlı toplantıda söz söyleyebilmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Tarihin acılarıyla, hüznüyle, sevinciyle ve zaferleriyle bir bütün olduğunu belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Türk tarihi çizgisini dikkate aldığımızda bizi farklı kılan en önemli şey, bu çizginin hiçbir sapma göstermeden, kaybolmadan tarihi derinliğinde, kadim geçmişimizden devam ederek geleceğe taşınmış olmasıdır. Atatürk bundan yaklaşık yüz yıl önce diyor ki, 'Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür.' Olayların böldüğü tarihimizin içinde yeniden bütünleşmeliyiz. Bu bakımdan bugün burada aslında hüzün bir yana, onun ötesinde 624 yıl sonra taçlanan, güçlenen ve iki liderin kurduğu o büyük diplomasi ağıyla dünyaya örnek teşkil eden bir kardeşliği değerlendirmek üzere bir aradayız."

Emir Timur'un 14. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini inşa ettirdiğini, bu türbenin büyük bir şaheser olduğunu hatırlatan Zorlu, Özbekistan'dan başlayan o ruhun Türkistan'a, bütün Anadolu'ya, Kafkaslar'a ve Balkanlar'a uzanarak büyük bir medeniyetin öncülüğünü üstlendiğini vurguladı.

Türbenin bulunduğu Yesi şehrine daha sonra Türkistan isminin verildiğini anımsatan Zorlu, yıllar sonra iki kardeş devletin bir araya gelerek Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ni kurduğunu dile getirdi.

Yüzyıllar boyu hayal edilen bir gerçeğin işbirliği ve güç birliği ile taçlandırıldığının altını çizen Zorlu, "Emir Timur, Semerkant'ın bozkırlarından uzak coğrafyalara büyük bir medeniyet ve imparatorluk inşa ederken, fetih temelli bir ekonomi kurmak istedi ama bir yandan da yenilikçiliği ayakta tuttu. En önemlisi kültürel mirası korudu, ona sahip çıktı. Şehirleri yeniden inşa ve ihya etti. Bu bağlamda Semerkant, Herat, Buhara hep bu medeniyetin öncülüğünde yükseldi, bugünlere taşındı." ifadelerini kullandı.

"10 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamız imkansız değil"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2021'de Türk adını aldığını ve 2040 Vizyon Belgesi'ni ortaya koyduğunu hatırlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Kıymetli devlet başkanlarımızın da vizyonuyla birlikte yaklaşık 300 milyon nüfusu, 5 milyon kilometrekare yüz ölçümüyle ve 2,4 trilyon dolara yaklaşan hasılaya baktığımızda, inşallah 2 yıl sonra Türk Devletleri Teşkilatı dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi haline gelecek, hedefimiz bu. Türkiye-Özbekistan ilişkileri de bu bağlamda güçlenerek devam ediyor. Özbekistan'ın bugün nüfusu 38 milyon düzeyine gelmiş durumda, bu süratle ilerlerse 2050 yılında 52 milyon dolayına geleceği ifade edilmekte. Dolayısıyla bu nüfus projeksiyonuyla birlikte Türk dünyasının farklı kazanımları, farklı güç birliktelikleri bizi çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyacak.

2014'te 1,2 milyar dolar olan dış ticaretimiz bugün 5 milyar dolara geldi. İnşallah liderlerimizin 10 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamız imkansız değil. Bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Sayın Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in göreve gelmesinden itibaren yeni bir yükseliş dönemi başladı. Bu 8 yıllık dönemde Türkiye-Özbekistan ilişkileri hiç olmadığı kadar, çok başarılı bir seviyeye, noktaya ulaştı."

"Bu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz"

Bugün Özbekistan sokaklarında, Taşkent'te, Semerkant'ta, Buhara'da, Hiva'da dolaşırken Türkiye Türkçesi ile konuşan insanların bulunabileceğini ifade eden Zorlu, "Benim hedeflerimden ve hayallerimden bir tanesi de şudur. Artık kendi aramızda da hiçbir çeviri yapmadan kendi dillerimizle, lehçelerimizle konuşmaya hazırız. Buna var mıyız? Bunları bizler başlatacağız, başlattıkça yeni ufaklara açılacağız. Çünkü bana göre her bir başlangıç önemlidir ama bazı başlangıçlar hem bir sondur hem de başka başlangıçları tetikler. Bugün de esasında bunlardan birini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tarihimizin derinliklerinde yeniden buluşabilmenin yolunu, çabasını hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un "Türklüğün yüzü, döndüğü yerdir." sözlerini hatırlatan Zorlu, "Biz de diyoruz ki sadece Türkiye ve Ankara değil, Buhara'dır, Semerkant'tır, Hiva'dır, hep birlikte inşallah Türk dünyasının her bir parçasında yüzümüzün birbirimize dönerek, birbirimizi anlamaya çalışarak bu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Türk dünyasına katkı sağlayanlara teşekkür eden Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak hedeflerinin ve iradelerinin çok net olduğunu söyledi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Türk Dünyası Yüzyılı'na taşımak için gayret edip, bu uğurda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.