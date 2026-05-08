AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasında yeni bir heyecan, yeni bir yükseliş başladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle Ege Üniversitesi'nde (EÜ) düzenlenen "3. Uluslararası Turan Film Festivali" ödül törenine katıldı.

EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm Aksoy'un Gazze'yi konu alan "Benim adımı yaz" konulu filminin gösterimiyle devam etti.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri ile 30'dan fazla başlıkta işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

Türk devletlerinin işbirliğinin önemine değinen Zorlu, "Tarih bize yeniden gösteriyor ki enerji ve ekonomi adına kurduğumuz bu köprüleri güçlendiremezsek onların ayakta durması çok mümkün değil. Dolayısıyla da bizi birçok birliktelikten farklı kılan ortak tarihimizi, kültürümüzü ve bunun yapı taşı olan sanatı birleştirerek bu işbirliğimizi geleceğe taşımak hem eşsiz bir hazine sunmakta hem de bizim için adeta bir zorunluluktur." diye konuştu.

İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli bir üretimi dünyaya duyurma fırsatı bulduğunu vurgulayan Zorlu, "Buradan çok açık söylüyorum. Burada gösterilen, üretilen, dünyaya sunulan her bir ürün hem Türkiye'nin ama aynı zamanda büyük Türk dünyasını caydırıcılığının, barış ve huzur için güvenlik şemsiyesinin birer parçasıdır. Bizim ortak üretimimizdir, ortak eserimizdir. Bunu herkes tarafından bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Türk devletleri arasındaki işbirliğinin bir zamanlar hayal olarak görüldüğünü fakat günümüzde işbirliğinin ete kemiğe büründüğünü anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Balkanlar'a ve hatta Orta Doğu çeperine uzanan o büyük coğrafyada kalıcı eserler meydana getiriyoruz. Orta koridoru duydunuz, biliyorsunuz. Burası artık dünyanın bu sıkışan dengelerinde çok katmanlı krizler yaşandığı bir dönemde yeni bir lojistik ve tedarik zinciri hattı olarak büyük bir potansiyeli barındırıyor. Avrasya'nın ortasında bu büyük koridoru hayata geçirecek, onu kalıcı kılacak, gerçekçi hale getirecek de işte Türk Devletleri Teşkilatının üyesi olduğu ülkeler ve aralarındaki ilişki olacak. Çok şükür bu yüzyıl bize Karabağ Zaferi'ni yaşattı. Türk dünyasında yeni bir heyecan, yeni bir yükseliş başladı. Ve inanıyorum ki Zengezur Koridoru ve diğer Hazar geçişleri hattının kurulmasıyla orta koridor Türkiye'nin ve Türk dünyasının dünyaya armağan ettiği yeni barış, huzur ve ekonomi köprüsü olacaktır."

Zorlu, Türkiye'nin 170'den fazla ülkede yaklaşık 1 milyara yakın bir nüfusa ulaşan dizi ve film sektöründe ciddi bir noktaya geldiğini belirtti.

Değerli yönetmenler ve yapımcılar sayesinde pek çok atılımlar gerçekleştirildiğini dile getiren Zorlu, "Şimdi bizlere düşen yeni nesillerimize bu alanda güçlü fırsatlar sunabilmek. Bu işbirliğini sinema ve dizi sektöründe de ortaya koyabilmek." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de bu yüzyılın sinema yüzyılı olduğunu ifade etti.

Hollywood'un cep telefonu kadar yakın olduğunu kaydeden Güven, "Oyunu değiştirdiler. Bizler içinde bulunduğumuz yüzyılda çok daha güçlü olmak zorundayız. Sineması güçlü olmayan bir ülke güçlü bir ülke değildir. Türk dünyası olarak sinemada güçlenmek zorundayız. Örnek almamız gereken bir ülke var. Onlarla gurur duyuyoruz. Filistin. Özellikle 2024 ve 2025 yılları Filistinli sinemacıların dünyaya verdikleri derslerle geçti. 2024 yılında '0 noktası' adlı 22 tane kısa filminden oluşan film Oscar'a aday oldu ve son 5'e kaldı. Kısa listeye kaldı. Bu çok önemli." şeklinde konuştu.

Uluslararası Turan Film Festivali Başkanı ve EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ise festivale 90 ülkeden 2 bin 105 film başvurusu yapıldığını belirterek, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen eserlerin aynı çatı altında buluştuğu festival programında yer alan "Uluslararası Gazze Film Seçkisi"nin bu yılının en anlamlı temasını oluşturduğunu söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de 3'üncüsü gerçekleştirilen festivalin uluslararası alanda marka haline geldiğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Zorlu'ya TÜRKSOY özel ödülü, Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya ise Kültürel Miras ödülü verildi.

Festival kapsamında birinci olan 11 film ile 5 filme prestij ödülleri Rektör Alcı tarafından takdim edildi.

Törene, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.