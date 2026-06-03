AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Hemen hemen tüm Bakanlıklarımızın bünyesinde doğrudan ve dolaylı bir biçimde çok yoğun bir Türk dünyası faaliyeti sürdürülüyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Tüm Bakanlıklarımızın bünyesinde yoğun bir Türk dünyası faaliyeti sürdürülüyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Hemen hemen tüm Bakanlıklarımızın bünyesinde doğrudan ve dolaylı bir biçimde çok yoğun bir Türk dünyası faaliyeti sürdürülüyor." dedi.

Zorlu, "Bir zamanlar sadece birkaç başlıkla ilerleyen ilişkilerimiz şu an 30'dan fazla sektör ve başlığa ulaştı. Hemen hemen tüm Bakanlıklarımızın bünyesinde doğrudan ve dolaylı bir biçimde çok yoğun bir Türk dünyası faaliyeti sürdürülüyor." dedi.

EkoAvrasya Vakfı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ve Politik Stratejiler Araştırma Merkezi (POLSAM) işbirliğiyle, Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını kazanmalarının 35. yıl dönümü dolayısıyla "Türk Dünyası Entegrasyonunda Yeni Ufuklar: Ortak Geleceğe Doğru Stratejik Vizyon" sempozyumu düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği'ndeki sempozyumda konuşan Zorlu, bağımsızlıklarının 35. yılını kutlayan Türk devletleri ile birliktelik hedeflerinin çok önemli bir noktaya taşındığını, Türk dünyasının her zaman bir hedefe doğru ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

"Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey dilimiz ve kadim kültürümüz"

Türk dünyasına yönelik geçen yıl gerçekleştirilen programları anımsatan Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) yaklaşık 30'u üst düzey buluşmalar olmak üzere 150'den fazla etkinliği gerçekleştirdiğini belirtti.

Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memnuniyetle görüyoruz ki, bir zamanlar sadece birkaç başlıkla ilerleyen ilişkilerimiz, şu an 30'dan fazla sektör ve başlığa ulaştı. Hemen hemen tüm Bakanlıklarımızın bünyesinde doğrudan ve dolaylı bir biçimde çok yoğun bir Türk dünyası faaliyeti sürdürülüyor. Ve biz geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türk dünyasını sadece Türk Devletleri Teşkilatı olarak da değerlendirmiyoruz, geniş bir gönül coğrafyasından bahsediyoruz. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey dilimiz ve kadim kültürümüz."

"Dijital bir ortamda tüm sivil toplum kuruluşlarımızı topluyoruz"

Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak çalışmalarını bu yıl da yoğun bir biçimde sürdürdüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"İnşallah iki önemli projemizi hayata geçiriyoruz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES) projesinin yazılımını tamamladık. Dijital bir ortamda tüm sivil toplum kuruluşlarımızı topluyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da büyük bir tanıtım yapacağız. Türk dünyasının sivil toplum gücünün ve potansiyelinin çok önemli olduğu ama birlikteliğimizin o kadar yoğun olmadığını tespitle ortaya koyduğumuz bir projeydi. Bunu tamamladık. İnşallah o gün tuşa bastıktan itibaren, bu dijital sistemde bütün sivil toplum kuruluşlarımız birbiriyle etkileşim kurabilen, sorunlarını anlatabilen, ilgili devletlerimizdeki kurumlara sıkıntılarını, isteklerini iletebilen bir mekanizmayı öngörüyor. Bunu hayata geçirmiş olacağız."

Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın ise 3-5 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İktisadi işbirliğinin önemine dikkati çeken Zorlu, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu'nun tam kapasiteye ulaştığını, Zengezur Koridoru ve Hazar Geçişli Boru Hattı ile Kalkınma Yolu Projesi'nin ve Hicaz Demiryolu Projesi'nin devam ettiğini dile getirdi.

Bunun büyük bir umut tablosu olduğunun altını çizen Zorlu, "Türk dünyasının bağlantısallık ve karşılıklı bağımlılık ilişkisini uzun yıllara taşıyacak ekonomik, enerji odaklı ticaret ağından oluşan bir sistem hayata geçiyor şu anda. Daha önce konuşuyorduk, 'Çin sınırından yola çıkan bir konteynerin Avrupa sırtlarına, okyanusları aşarak gidebilme potansiyeli'. Şimdi biz yeni bir hattı daha oluşturuyoruz. O da son dönemdeki savaşın da etkisiyle çok daha realize oldu. Artık Orta Doğu'ya ve Körfez'e doğru Türk dünyasının açılmasını sağlayacak yeni bir hattı da Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezinde olduğu bir bağlantısallıkla hayata geçirebilmenin çabası içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Zorlu, dil ve kültür birlikteliğine de değinerek, Türk dilinin çok zengin olduğunu, ortak alfabe, terminoloji ve iletişim dili konusundaki adımların hızlı atılacağına inandığını ifade etti.

Kürşad Zorlu, toplantılarda birbirlerinin dillerini konuşarak anlaşmayı bir kural haline getirmeleri gerektiğini kaydetti.

Türk dünyasının, dijital mecralar başta olmak üzere yeni teknoloji unsurlarında birbirini desteklemesi gerektiğini aktaran Zorlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak savunma sanayindeki başarılarımız ve geldiğimiz nokta, inanıyorum ki başka sahalarda diğer Türk devletlerinin de ortak yapımları, üretimleri ve kazanımlarıyla gelecekte çok daha farklı bir noktaya taşınacaktır." dedi.

Sempozyumun açılışında TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, POLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Doğanses ve TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz da birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından sempozyum oturumlarla devam etti.