AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2027-2028 dönemi için geçici üyeliğine seçilmesini kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırgızistan'ın BM Güvenlik Konseyine geçici üyeliğini kutladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2027-2028 dönemi için geçici üyeliğine seçilmesini kutladı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kardeş Kırgız Cumhuriyeti'nin 2027-2028 dönemi için BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesini canıgönülden tebrik ediyoruz. Bu başarı ve elde edilen temsil Türk dünyasının küresel sistemde yükselen rolünün yeni bir göstergesidir. İnanıyoruz ki, Kırgızistan'ın yapıcı tutumu ve sorumlu diplomasisi, BMGK'de barış ve işbirliği için değerli katkılar sunacaktır. Kardeşlerimize tam destek veriyor, başarılar diliyoruz."

Paylaşımında Zorlu, değerlendirmelerini Kırgız dilinde ve ortak Türk alfabesi çalışmasıyla da ifade etti.