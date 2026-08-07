AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Bu anlaşmayla Türk dünyasının güney koridoru teminat altına alınıyor, Hazar'dan Hint Okyanusu'na uzanan koridoru Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Bu anlaşmayla Türk dünyasının güney koridoru teminat altına alınıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Bu anlaşmayla Türk dünyasının güney koridoru teminat altına alınıyor, Hazar'dan Hint Okyanusu'na uzanan koridoru Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde yaptığı konuşmada, dünyada önemli gelişmelerin yaşandığını, küresel dengelerin yeniden şekillendiğini söyledi.

Bölgesindeki güvenlik mimarisi başta olmak üzere doğudan batıya, kuzeyden güneye enerji, ulaştırma ve lojistik hatlarında artık merkez olma konumunu güçlendiren bir Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu vurgulayan Zorlu, geçen günlerde Irak'la önemli anlaşmaların imzalandığını hatırlattı.

"Artık Türk Devletleri Teşkilatı adıyla bir teşkilatımız var." diyen Zorlu, Ankara'nın 29-30 Ekim'de gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Zorlu, şöyle konuştu:

"Birileri rahatsız oluyor. Bu ülkenin her bir vatandaşını kucaklamak isteyen, 86 milyon yurttaşımızı bir ve beraber kabul eden bir siyasi partinin temsilcisi olarak konuşuyorum. Bir vatandaş bundan neden rahatsız olur? Neden bunu karalamaya, gölgelemeye çalışabilir? Bu ortaklık anlaşması hiçbir başka devlete ya da oluşuma karşı demek değildir ama bahsettiğim bu büyük gönül coğrafyamızın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti bir şey yapmaya çalışıyor. İşte bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının güney koridoru teminat altına alınıyor, orta koridor dediğimiz Hazar'dan Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor. Yani güçlü liderliğimiz, güçlü devlet anlayışımızla, içimizde 86 milyon yurttaşımızla iç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de Türk dünyasının işbirliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah hep birlikte başaracağız bunu."

AK Parti bünyesinde 23 Şubat 2025'te kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının çalışmalarına yoğun biçimde devam ettiğine dikkati çeken Zorlu, Türkiye ve Türk dünyasında "Türk Dünyası Vizyon Belgesi" adıyla ilk ve tek politika belgesini yazdıklarını dile getirdi.

Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezini Keçiören'de kurma kararı aldıklarını da bildirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise Türk milletinin bir ve beraber olduğu dönemlerde dünyaya adalet, nizam ve huzur geldiğini belirtti.

Türk milletinde kendisini insanlığa hizmet kılan mensubiyet şuuru olduğunu ifade eden Özarslan, bu mensubiyet şuurunu gelecek nesillere aktarmak için Keçiören'de Türk Dünyası Şöleni'ni düzenlediklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları gösteri sundu. Şölende, Azerbaycanlı sanatçı Azerin de konser verdi.