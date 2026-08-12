AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Biz milletin olduğu yerde duran bir partiyiz. Türkiye söz konusu olduğunda 86 milyonun tamamı bizim hedef kitlemiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Türkiye söz konusu olduğunda 86 milyonun tamamı bizim hedef kitlemiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Biz milletin olduğu yerde duran bir partiyiz. Türkiye söz konusu olduğunda 86 milyonun tamamı bizim hedef kitlemiz." dedi.

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hayati Yazıcı, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin kurulduğu 2000'li yılları "Türkiye'nin zorlu yılları" olarak tanımladı.

Yazıcı, İstanbul Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatlarıyla, halkla sağladığı iletişimle, sorun çözmedeki yetkinliği ve kapasitesiyle öne çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin sorunlarına çözüm üretmek üzere böyle bir dönemde harekete geçtiklerini söyledi.

Partinin kuruluş sürecini ve bu süreci başlatan siyasi kadroyu tanımlamak için kullanılan "Erdemliler Hareketi"nin toplumda bir heyecan uyandırdığını belirten Yazıcı, 14 Ağustos 2001'de belirledikleri hedeflerin birçoğunu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda AK Parti'nin "Kalkınma ve Demokratikleşme Programı"na işaret eden Yazıcı, kamu yönetiminden sosyal politikalara kadar hiçbir alanı boş bırakmadan, kapsayıcı bir şekilde bütün sorun alanlarına vurgu yapan bir programla milletin önüne çıktıklarını kaydetti.

Hayati Yazıcı, seçim beyannamelerinde de bu programı detaylandırdıklarını ve bunları eylem planlarına dönüştürdüklerini belirtti.

Partinin kuruluş günündeki atmosfere de değinen Yazıcı, çok heyecanlı ve öz güveni yüksek bir kurucu kadro olduklarını dile getirdi.

Birbirine kenetlenmiş bir kadroyla yola çıktıklarını belirten Yazıcı, "İş görme biçimi itibarıyla kolektif akıl egemen. Konuları özgürce tartışıyoruz, mevcut durumu analiz, müzakere ediyoruz. Sonuçta karara bağlıyor, karara bağladığımız konuları da icra etmek üzere hükümetin faaliyet alanına sevk ediyoruz." diye konuştu.

Bir mesaiye bağlı olmaksızın, gece gündüz demeden, milletten aldıkları yetkinin hakkını verme hedefi doğrultusunda ekip olarak çalıştıklarını aktaran Yazıcı, ilk büyük icraatlarının "13 yılı aşkın süre devam eden olağanüstü hal yönetimini sonlandırmak" olduğunu vurguladı.

"Türkiye büyük ve güçlü bir ülke"

AK Parti'nin kuruluşunun üzerinden geçen 25 yılda kesintisiz iktidarda kalmasının dünyada emsalinin olmadığını vurgulayan Yazıcı, bu süreçteki 19 seçimde ise birinci parti olduklarının altını çizdi.

AK Parti'nin siyaset anlayışının "kapsayıcı ve kuşatıcı" olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Biz milletin olduğu yerde duran bir partiyiz. Türkiye söz konusu olduğunda 86 milyonun tamamı bizim hedef kitlemiz." diye konuştu.

Demokrasi çıtasını yükseltmek için önemli adımlar attıklarını kaydeden Yazıcı, AK Parti'nin icraatlarının merkezinde "insan" olduğunu ifade etti.

Ulaştırmadan sanayiye, eğitimden sosyal politikalara birçok alanda gelinen aşamayı anlatan Yazıcı, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye devrim niteliğinde kazanımlar sağladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin savunma alanında ihtiyaçlar bakımından yüzde 80 olan dışa bağımlılık oranını yüzde 20'ye indirdiklerini aktaran Yazıcı, "İnşallah hedefimiz bunu daha da aşağıya indirmek, belki de sıfırlamak. Türkiye büyük, güçlü bir ülke." dedi.

"Türkiye'nin demokrasi çıtasını da bu anlamda yükselttik"

Vesayetçi yapıları bir bir tasfiye ettiklerini hatırlatan Yazıcı, "Çünkü hep şuna inandık, egemenlik milletindir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi başta olmak üzere birçok konuşmasında "Milletin gücünden başka güç tanımıyoruz." vurgusu yaptığını hatırlatan Yazıcı, "Vesayetçi unsurları, dikleşmeden dik durarak, yeri geldiğinde ayağımızı yere vurarak bir bir temizledik, tasfiye ettik. 'Egemenlik millete ait, herkes buna saygı gösterecek' dedik. Türkiye'nin demokrasi çıtasını da bu anlamda yükselttik." diye konuştu.

"İyileştirmelerimizi, imkanlarımızı artırmak suretiyle gerçekleştireceğiz"

"Bütün bunları söylerken, 'Her şeyi yaptık, Türkiye'nin başka bir ihtiyacı yok' iddiası içinde değiliz." ifadesini kullanan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Zaman değişiyor, ihtiyaçlar farklılaşıyor. Bugün de yaşadığımız bazı sorunlar var. Enflasyonla kararlı bir biçimde mücadelemizi sürdürüyoruz. Onun da belini kırdık, inşallah onun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden koşuyoruz. Dezavantajlı kesimlerimiz var, emeklilerimiz var. O anlamda iyileştirmelerimizi, imkanlarımızı artırmak suretiyle gerçekleştireceğiz."

Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda savunma sanayisi, adalet, ulaştırma, teknoloji, tarım ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok alandaki hedefleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"İmkanlarımızı Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmak için teksif ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına da değindi.

Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir kararlı bir şekilde terörle mücadele ettiğini anlatan Yazıcı, "Terörle mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin hepsinin yaptığı kanısındayım. Ama biz çok daha kararlı, çok daha güçlü bir şekilde imkanlarımızı Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmak için teksif ettik." diye konuştu.

"Bizim en kıymetli hazinemiz kardeşliğimiz" diyen Yazıcı, Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmanın her zaman en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

"Bu beladan kurtulmak için yapacaklarımızın artık sonuna yaklaştık"

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı ve bu kapsamdaki yasal çerçeveyi de değerlendiren Yazıcı, "Şehitlerimizin ruhlarını incitmeden, kahraman gazilerimizi üzmeden Türkiye'yi bu beladan kurtarmak için yapacaklarımızın artık sonuna yaklaşmış durumdayız." dedi.

"Türkiye, bu illetten kurtulması halinde çok büyük bir imkana kavuşmuş olacak." diyen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hem kaynak tasarrufu yapmış olacak hem de birlik ve bütünlüğü gibi parayla, maddi şeyle ölçülmeyen büyük bir hazineye kavuşmuş olacak. Bu da Türkiye açısından çok kıymetli. Bunun sadece Türkiye için değil, bölge için çok olumlu sonuçları olacak. Daha güçlü bir Türkiye'nin dünya barışına katkısı daha fazla olacak. Bunun da etkisi bütün dünya ölçeğinde olacak diye düşünüyorum. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."

Yazıcı, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını belirterek, 23,5 yıllık kesintisiz iktidar sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti, en büyük desteğin ve takdirin milletten geldiğini söyledi.

Milletin sandıkta muhasebe yaparak iş üreteni ödüllendirdiğini dile getiren Yazıcı, bu güvenin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.