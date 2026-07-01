AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman ile AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan Özgür Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Siyasi mücadele, yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir." ifadesini kullandı.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir gazetede kaleme aldığı yazıya tepki gösterdi.

Özel'in Financial Times'ta kaleme aldığı yazıda, Türkiye'yi uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik bir söylem benimsemesinin sorumlu siyaset anlayışıyla bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulunan Yayman, "Çok açık söylüyorum Sayın Özgür Özel, 'tarihin yanlış tarafındasınız'. İktidarın yolu küreselci lobilere biat etmekten değil, Türkiye'nin sokaklarından, meydanlarından ve aziz milletimizin gönlünü kazanmaktan geçiyor." görüşünü aktardı.

Hüseyin Yayman, Türkiye'nin iç siyasi tartışmalarını yabancı medya aracılığıyla uluslararası aktörlerin gündemine taşımanın, Türkiye'yi "bölgesel risk" ve "tehlike" söylemleri üzerinden tartışılır hale getirmenin, ülkenin itibarına katkı sunmayacağını, aksine zarar vereceğini dile getirdi.

"Siyasi mücadele, yabancı gazetelerin köşe yazılarında değil, milletimizin huzurunda, demokratik zeminde ve sandıkta verilmelidir" ifadesini kullanan Yayman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan, Financial Times'ın sayfaları ya da yabancı başkentlerin değerlendirmeleri değil, aziz milletimizin iradesidir. Devletimizin güvenliği, milletimizin itibarı ve ülkemizin uluslararası saygınlığı, günlük siyasi hesaplara malzeme yapılamayacak kadar kıymetlidir. Her fırsatta yabancı medya üzerinden Türkiye'yi tartışmaya açan, ülkemizi uluslararası kamuoyu nezdinde yıpratmaya çalışan bir siyaset anlayışı, milletimizin beklentileriyle, milli sorumluluk anlayışıyla ve demokratik siyaset kültürüyle bağdaşmamaktadır."

"Güçlü, bağımsız ve söz sahibi bir Türkiye hedefi, dışarıdan destek arayarak değil, milli iradeye güvenerek, milletimizin kararına saygı duyarak ve demokrasimizin gücüne inanarak inşa edilir." değerlendirmesini yapan Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özel, siz bu anlayış ve politik söylemle iktidar olmayı çok beklersiniz. Milletimiz bu tavrınızı not etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, 'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bizim vizyonumuza erişemez. Yabancı basın mensuplarından medet umanlar bizi anlayamaz'."

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Bu davaya gönül veren hiçbir nefer bu bayat numaraları yemez

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "AK Gençlik üzerinden gündem değiştirmeye, kendi içlerindeki savrulmayı örtmeye, siyasi karmaşalarını gençlerimizin coşkusu üzerinden perdelemeye çalışanlar bilmelidir ki bu davaya gönül veren genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla hiçbir nefer bu bayat numaraları yemez." ifadesini kullandı.

Elitaş, sosyal medya hesabından, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Paylaşımında Elitaş, "Bir Gençlik Şöleni" adıyla AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığının 16 Mayıs'ta gerçekleştirdiği programın siyasi davasına gönül veren, enerjisini milletine, memleketine ve yarınlarına adayan AK Gençliğin coşkusunu ortaya koyduğu anlamlı bir buluşma olduğunu belirtti.

AK Parti'nin çeyrek asrı aşan yürüyüşünde gençlerin, nice haksız ithama, siyasi nezakete ve insani hukuka sığmayan tavır ve davranışlara rağmen, vatan, millet ve memleket için vazifeye atılmanın şuuruyla hareket ettiğini vurgulayan Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulundukları imkan ve şartları düşünmeden liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından daima onurlu, vakur ve kararlı bir şekilde canla başla yürümüş, yağan yağmura, kara, çamura ve üzerlerine sıçratılmak istenen her türlü siyasi çamurluğa rağmen beraber yürümenin ne demek olduğunu en asil haliyle göstermişlerdir.

Ne var ki yıllarını siyasete vermiş, gençlerimizin yaşı kadar siyasi tecrübeye sahip olmalarına rağmen, Ankara'dan İstanbul'a kadar kol kola yol yürüdükleri isimlere karşı bugün sergiledikleri siyasi nezakete, vefaya ve etik değerlere sığmayan hal ve hareketler hepimizin malumudur. Bu şaşkınlık verici vesikalar siyasi hayatımızda maalesef yer edinmişken, şecaat arz edeceğiz derken sirkatini söyleyenler, her söylemlerinden pul pul dökülenler, her eylemlerinden çorap gibi sökülenler, dün yol yürüdükleri isimleri hepimizin malumu suçlamalarla hedef alarak trajikomik bir hal ve vaziyeti bu topluma bir kez daha yaşatmışlardır."

“Etkileşim devşirme gayretine düşmüşlerdir”

Gençlik Şöleni üzerinden malzeme çıkarmaya çalışanlara tepki gösteren Elitaş, "Ancak başvurdukları yönteme bakıldığında, AK Gençliğimizin gücünü, dinamizmini ve kudretini ziyadesiyle kabullenmiş olmalılar ki, siyaseten her geçen gün yitirdikleri etkilerini, AK Parti Gençlik Kolları gibi dinamik ve enerjik bir kadroya sataşarak da olsa yeniden etkileşim devşirme gayretine düşmüşlerdir. Siyasi linç nedir, siyasete ömür veren insanlara karşı nasıl hoyratça kullanılır, bunu da kendilerinden bütün siyasi tarihimize yetecek ve artacak şekilde maalesef gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Elitaş, AK Gençlik için "Beraber yürüdük biz bu yollarda" sözünün yalnızca bir şarkı nakaratı değil, bir ahdin, sadakatin, dava şuuru ve yol arkadaşlığı hukukunun ifadesi olduğunu vurguladı.

"Yağan yağmurda beraber ıslandık" sözünün ise gençler için çeyrek asırlık bir mücadelenin, birlikte çekilen çilenin ve birlikte taşınan sevdanın özü olduğunun altını çizen Elitaş, şunları kaydetti:

"AK Gençlik üzerinden gündem değiştirmeye, kendi içlerindeki savrulmayı örtmeye, siyasi karmaşalarını gençlerimizin coşkusu üzerinden perdelemeye çalışanlar bilmelidir ki, bu davaya gönül veren genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla hiçbir nefer bu bayat numaraları yemez. Çünkü bu dava, günübirlik hesaplarla değil, sadakatle, emekle, alın teriyle ve millet sevdasıyla yürüyenlerin davasıdır.

Reis-i Cumhurumuzun ardından aynı aşk ve şevkle yol yürüyen, aynı yağmurda ıslanmayı bir dava ahdi bilen AK Gençliğe söz söylemeye çalışanlara, anlayacakları dilden cevap verecek olursak, CHP işte hep aynı nakarat anlat anlat: 'Kiminin öfkesi yangın, kiminin gözleri baygın, kiminin sözleri, kimi hep muzır işlere bayılır, kimi her gün bunalım takılır...' Tantana var iş yok, gürültü var ses yok, sureti var aşk yok, görüntü var renk yok... CHP işte hep aynı nakarat anlat anlat..."