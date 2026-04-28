AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Bölgemizde kaos ve savaş yaşanıyor. Bu ateş çemberinin 86 milyon yurttaşımıza sıçramaması için çaba sarf eden bir yönetim anlayışı, bir devlet duruşu ve en önemlisi güçlü bir liderliğimiz var." dedi.

Zorlu, Saray Kültür ve Nikah Salonu'nda düzenlenen AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Zorlu, geçen yıl 23 Şubat'ta gerçekleştirilen AK Parti kongresinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığını tesis ettiklerini ve kurucu başkanı olarak bu görevin kendisine tevdi edildiğini anımsattı.

Bu süreç içerisinde üç ana tema üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Zorlu, Türk devletleri arasında ilişkileri her anlamda güçlendirmek, geleceğe taşımak için kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu, çalışmaları, toplantıları artırdıklarını söyledi.

Toplumun her ferdine bu başkanlığı ve yapmak istediklerini anlatma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Zorlu, "Çok şükür bu mayanın tuttuğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Son kamuoyu araştırmalarında ve bizim de yaptığımız araştırmalarda, milletimizin ilk sırada Türkiye'yi hangi işbirliği içerisinde görmek istersiniz sorusuna, 'Türk dünyası' yanıtını verdiğini büyük bir gururla sizlerle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Bu sürecin, uzun soluklu bir mücadele olduğuna işaret eden Zorlu, Türk Dünyası Vizyon Belgesi ile ortaya koydukları kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

"Türk dili konuşulan yerler Türkiye'nin sorumluluk alanındadır"

Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olduğunu anımsatan Zorlu, soydaş ve akraba topluluklarının da Türk dünyasının bir parçası olduğunu söyledi.

"Suriye'de, Irak'ta, Balkanlar'da, Kafkaslar'da Türk dili konuşulan yerler bizim yürek atışımız, gönül atlasımızın birer parçası olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluk alanındadır." diyen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde ciddi bir kaos ve savaş yaşanıyor. Kuzeyimizde, güneyimizde adeta bir ateş çemberini andıran gelişmeler yaşanıyor. Ama baktığımızda Türkiye'yi farklı kılan çok önemli bir özelliği var. Bu ateş çemberinin 86 milyon yurttaşımıza sıçramaması için çaba sarf eden bir yönetim anlayışı, bir devlet duruşu ve en önemlisi güçlü bir liderliğimiz var. Bakın doğumunun 690. yılında andığımız büyük devlet adamı ve komutan Emir Timur diyor ki, 'Liderlik en tehlikeli zamanlarda sabredebilmektir.' Cumhurbaşkanımızın duruşu böyle bir duruştur. İrade, cesaret, sabır ve güçlü Türkiye idealidir."

"Türkiye barış ve çözüm arayışlarının merkezi"

Zorlu, 17-19 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) gerçekleştirildiğini hatırlatarak, ADF'nin sadece Türkiye'de değil, bölgesinde ve dünyada bir marka haline geldiğini vurguladı.

Forumda 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile onlarca ülkenin önemli temsilcisinin bir araya geldiğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Forumun en önemli neticelerinden biri, Türkiye'nin güven duyulan bir ülke olarak barış ve çözüm arayışlarının merkezi haline gelmiş olmasıydı. Burada 'orta koridor' diye bir kavram öne çıktı. Nedir bu orta koridor? Bu Çin sınırından başlayarak bugün Türk devletlerinin güzergahında yer alan Orta Asya'dan Hazar Denizi'nden Kafkaslar'a, oradan Türkiye üzerinden Avrupa içlerine ve uzaklara doğru giden büyük bir ticaret köprüsü. Yaklaşık 600 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz. Bir yandan modern İpek Yolu dediğimiz bu sahayı yeniden hayata geçirmeye çalışan bir irade, bir yandan güneyinde Hicaz Demir Yolu'nu yeniden inşa için bir irade ortaya koyan güçlü bir devlet anlayışını görüyoruz."

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk mekanizmasıyla dünyaya kazandırdığı marka değerinin, hem Türkiye'ye hem de bölgeye nefes aldıran, insanların kendi evlerinde güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlayan en önemli doktrinlerden biri haline geldiğini ifade etti.

"Türkiye'nin başarılarıyla uğraşıyorlar"

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Zorlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan günü bu ülkenin evlatlarına sırtlarını döndüler. Ne için dönüyorlar? Mehter varmış, bazı şuursuzlar da hatta işi ileriye götürüyor. Diyor ki 'Yahu bu Mehter Türk'ün değil, Osmanlı'nın diyor.' Yahu böyle bir şuursuzluk olabilir mi? Göktürkler de bizimdir. Selçuklular da bizimdir. Osmanlı da bizimdir. Ali Şir Nevai de bizimdir. Hepsi bizim evladımızdır. Tarihimizin birer parçasıdır.

Şuursuzluk neden gerçekleşiyor? Yolsuzluk dosyaları, Uşak'taki o rezalet, şaibeler, şimdi bir de son dönemde 'kılıç artığı' diye bir tartışma başlattılar kendi içlerinde. Bu sadece içlerinde yaşanan tartışmalar. Çünkü gölgelemeye çalışıyorlar, bastırmaya çalışıyorlar. Ülkenin meseleleriyle ilgili son dönemde bir tane diri, elle tutulur bir ifade ve öneri gördünüz mü? Göremezsiniz. Ama içeriyi bırakın, Türkiye'nin başarılarıyla uğraşıyorlar. Bunlar demedi mi? 'Biz füzelerimizi test ederken uzak denizlerde balıklar ürküyor yapmayın' diye. Sonra Türkiye'nin yüz akı olmuş SİHA ve İHA teknolojisiyle dalga geçmeye kalktılar. 'Kaan nerede?' diye sordular. Yakında uçacak, hepiniz göreceksiniz ve mahcup olacaksınız bu duruş karşısında."

Zorlu, birlik ve dayanışma sürdüğü sürece, Türkiye'de siyaseten AK Parti'nin önünde duracak başka bir mekanizma olmadığının altını çizdi.

Dünyada kendisini kanıtlamış, büyük bir liderle beraber olduklarını dile getiren Zorlu, "Türkiye Yüzyılı" hedefinin bir adım daha ileriye taşınarak, "Türk Dünyası Yüzyılı" hedefine genişletildiğini, bu birliktelik ruhuyla uzak coğrafyaları yakın edeceklerini söyledi.

"2028'de yeniden Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız"

Nevruz'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde tüm yurttaşları bir araya getiren bir anma ve bir bayram günü haline getirdiklerine işaret eden Zorlu, kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün değerleri ortaklaştırarak, bu paylaşımları daha sağlam kılma çabası içerisinde olduklarını ifade etti.

Başta trafik olmak üzere, geriye giden bir Ankara'nın söz konusu olduğunu kaydeden Zorlu, "İnşallah biz, 2028'de Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanlığına hep birlikte taşıyacağız. Ama bu kaybedilen vakti telafi etme inancıyla, azmiyle inşallah ilk seçimde Ankaramızı da AK Parti'nin amblemiyle birlikte, AK kadrolarıyla geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Zorlu, havalimanı yolunda bulunan Pursaklar ilçesi için bir metro projesinin olduğunu, metro inşaatına yıl sonuna kadar başlanacağını söyledi.

Hedeflerin büyük olması nedeniyle yolun zor olduğunu belirten Zorlu, seçimlerde elde edilen başarıların sorumluluğu artırdığını, bu başarıyı koruyup daha ileri taşımak gerektiğini sözlerine ekledi.