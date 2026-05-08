AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Antalya'da huzurevi sakinlerini ziyaret etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı için geldiği kentte, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, onlara gül verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kaya, hafta sonu kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla kendisinin de huzurevindeki annelerin ellerini öptüğünü ve onlarla sohbet edip, dertleştiğini söyledi.

Türkiye'de genç nüfusun azaldığını ifade eden Kaya, yaşlandıkça da huzurevi gibi ihtiyaçların arttığını belirtti.

Kaya, Antalya'daki yaşlıların deniz manzaralı odalarda güzel hizmet aldığını belirterek, "Yeni bir huzurevimiz, 3,5 yıllık bir huzurevi. Gerçekten çok güzel bakılıyor büyüklerimiz. Onların devletin şefkat elini üzerlerinde hissettikleri bu güzel binalarda en güzel hizmeti aldıklarını görünce mutlu oluyoruz." dedi.

AK Parti'nin insan odaklı sosyal politikalarıyla 7'den 70'e herkese hizmet ettiğini aktaran Kaya, AK Partili kadroların millete hizmetkar olmak için görevlere talip olduklarını kaydetti.

Yeni nesil sosyal politikalarla, yaşlı bakım sigortasıyla her kesime yönelik hizmet üretildiğini anlatan Kaya, "Çınarlarımız mutlu olsunlar, tecrübelerini aktarsın yeni nesillere, gençlere. Bu kuşaklar arası iletişim gerçekten çok önemli. Onların tecrübelerinden gençlerimizin istifade etmesi çok önemli. Bunun için de projeler üretiyoruz. Gençlerimizi büyüklerimizle buluşturduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projeleri var." diye konuştu.

Kaya, teşkilat üyelerinin pazar günü huzurevlerinde büyükleriyle buluşacaklarını ve Anneler Günü'nü kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen Sosyal Politikalar Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ahlaklı siyaseti kendine şiar edindiğini söyledi.

Partinin bütün kurullarında, başkanları, yönetim kurulu üyelerini, meclis üyelerini seçerken özellikle bu hususun çok dikkatle incelendiğini, araya giren çürükleri de çok dikkatli bir şekilde ayıkladıklarını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye siyasetinde gerçekten çok üzücü bir durum var. Maalesef CHP belediyeciliği Sayın Cumhurbaşkanı'mızın büyükşehir belediye başkanı olduğu o İstanbul'daki o muhteşem dönemde 'çöp, çukur ve çamurdan kurtarmaya geldim İstanbul'u' demişti. Ve o günden bu yana biz CHP belediyeciliğini çöp, çukur, çamur belediyeciliği olarak ifade ederdik. Ama bugün geldiğimiz noktada CHP belediyeciliği çöp, çukur, çamurun yanına çok daha çirkin şeyleri eklemiş durumda. Yolsuzluk, hırsızlık, irtikap ve maalesef gayriahlaki ilişkilerin de had safhada olduğu CHP belediyelerini Türkiye izliyor, dünya izliyor. Bundan bir kadın olarak hicap duyduğumu ifade etmek istiyorum."

Kaya, dünyaya, Türkiye'den kötü ahlaki görüntülerin yansıtıldığını ifade etti.

Kadın bir genel başkan yardımcısı olarak bu durumdan rahatsız olduğuna işaret eden Kaya, "Maalesef ana muhalefetin kadın kolları genel başkanı da çıkıyor. Bu ahlaksızlıkları, o ahlaksızlık yapan adamları savunmaya kalkıyor. Bu ülkenin kadınları namusuyla, şerefiyle, ülkesine siyasette hizmet eden kadınlarının da hiçbir şekilde hangi parti çatısı altında olursa olsun bu tür ahlaksızlıkları savunmasını ben kabul edemiyorum." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Antalya'nın da belediyecilik anlamında hizmet göremediğini, en güzel hizmetleri MKYK üyesi Menderes Türel'in büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde gördüğünü dile getirdi.

"Makamlar için değil, milletimiz için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik" sözünü hatırlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti kadroları olarak bu anlayışla siyaset yapıyoruz. Asla ve asla makamlar için değil, milletimiz için çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Gayret sarf ediyoruz. Alkış için değil, gerçekten eser üretmek için çalışıyoruz. Günü kurtarmaya değil, Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. AK Parti'nin merkezinde insan var, aile var, merhamet var, vicdan var, şefkat var ve kardeşlik var. Merkezimizde bulunan tüm bu değerlerin meydana geldiği alan da bizim sosyal politikalar olarak sorumluluk alanımız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "insanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hizmet ettiklerini dile getiren Kaya, şehir şehir dolaştıklarını, milletin kapısını çalıp, dertlerini dinlediklerini ve çözüm üretmek için çalıştıklarını ifade etti.

Hiçbir zaman sadece konuşan kadrolar olmadıklarını, hep eser, icraat ortaya koyduklarını belirten Kaya, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında sosyal devlet anlayışını güçlendiren birçok yeni eserimiz, politikamız var. Bunun altında da gururla söylüyoruz, bu kadrolar da sahada gururla anlatıyor, AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın mührü var, bütün bu eserlerimizin altında." dedi.

Kaya, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran, kadınların sosyal hayatın her alanında daha güçlü hale gelmesini sağlayan politikaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadrolarının ortaya koyduğunu söyledi.

Çocukları sosyal mecraların kötü etkisinden kurtarmak için yapılan çalışmalara değinen Kaya, annelere de çocukları ekranla değil, akranlarıyla baş başa bırakmaları yönünde çağrıda bulundu.

Gençlerin, çocukların ekrandan uzak kalacakları alan açılması konusunda ilgili bakanlıkların önemli çalışmalar yaptığını belirten Kaya, "Güvenli sokaklar, güvenli şehirler ve ekranla değil akranla oynayan çocuklar istiyoruz. Ancak bu şekilde çocuklarımızı koruyabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Dünyadaki mazlumların Türkiye'ye ihtiyacı var"

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Türkiye'nin bugün sadece kendi sınırlarını koruyan değil, bütün dünya mazlumlarının hamisi olan bir ülke konumunda olduğunu kaydetti.

AK Parti kadrolarına düşen sorumluluğun düne göre bugün daha fazla olduğunu aktaran Kaya, dünya mazlumlarının hamisi bir liderin arkasında yol yürüdüklerini, bunun için daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

AK Parti kadrolarının 81 ilde gönül köprülerini çok sağlam kurması gerektiğini ifade eden Kaya, gönül köprülerinin sağlamlığıyla mazlumların hamisi dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha başkan yapacaklarına inancının tam olduğunu bildirdi.

Kaya, Türkiye'nin, dünyadaki mazlumların, bu coğrafyanın Erdoğan'ın gücüne, desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayinde yerli, milli ve güçlü bir şekilde ilerleme kaydettiğine işaret eden Kaya, Türkiye Yüzyılı'nın kadınıyla, gençleriyle, yaşlısıyla inşa edileceğini söyledi.

"Aile ve Nüfus On Yılı" çalışmalarına değinen Kaya, şunları söyledi:

"Türkiye bugün hane halkı en düşük seviyelere düşmüş durumda maalesef. Tek kişilik yaşam oranı hızla artıyor. Evlenme yaşı yükseliyor. Gençlerin de küresel akımlarla birlikte evlilikten uzaklaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bakın, bir reklam filmi orada anneliği çocukla değil köpek sahibi olmayla gösteriyor. Aynı reklam filminin Avrupa'da iki çocuklu bir anneyle yapıldığını görüyoruz. Burada ülkemizin üzerine oynanan büyük bir oyun var."

Güçlü aile olmadan güçlü toplum, güçlü toplum olmadan da güçlü Türkiye olamayacağını vurgulayan Kaya, "Aile yapımız üzerinde oynanmak istenen, küresel güçlerin de ellerinin uzantılarının olduğu oyunun farkındayız ve onunla en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğine güçlü aile yapısıyla sahip çıkılacağına işaret eden Kaya, aileyi güçlendirmek için ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

Yeni evlenecek gençlere çeşitli destekler verildiğini, doğum yardımlarının, annelerin ve babaların izin günlerinin artırıldığını anlatan Kaya, laf değil daima iş ve çözüm ürettiklerini bildirdi.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Türkiye'nin önemli gündemlerinden birinin de "Terörsüz Türkiye" olduğunu söyledi. Türkiye'nin terörden çok çektiğini dile getiren Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"40 yıldır çok fazla annemiz ağladı. Artık annelerimizin ağlamayacağı, terörün tamamen bu ülkeden silindiği bir dönem için mücadele ediyoruz. Umuyorum ki Terörsüz Türkiye sürecini de başarıyla nihayetlendireceğiz. Önce terörsüz Türkiye sonra da terörsüz bölge amacımızı başarıyla sürdürmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Cumhur İttifakımız güçlü bir iradeyle büyük bir özveriyle çalışma ortaya koyuyor. Türkiye'nin Terörsüz Türkiye sürecine, terörsüz bölge sürecine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Coğrafyamız ateş çemberi halinde."