AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e ulaştığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten partisinin üye sayısındaki artışla ilgili açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e ulaştığını bildirdi.

Büyükgümüş, NSosyal hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partilerin üye sayısıyla ilgili açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166 bin 612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir.

AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum."