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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuşuyor. Alman polisi, Berlin Freie Üniversitesi’de Gazze'ye destek gösterisi düzenleyen öğrencilere müdahale ediyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

AK Parti Gençlik Kolları ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Filistin'e destek eylemi

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) üyeleri, İstanbul Üniversitesinde öğrencilerle İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
AK Parti Gençlik Kolları ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Filistin'e destek eylemi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Beyazıt'taki rektörlük binası önünde bir araya gelen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, gençlik kolları üyeleri ve öğrenciler İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ellerinde "İsrail savaş suçu işliyor", "Filistin'de katliam var", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin elbet özgür olacak", "Çocuklardan ve adaletten tarafız" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, üzerinde İngilizce "Türkiye dünya çapında kampüslülerle birlik içinde yürüyor" yazan pankartla Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan ÜNİAK üyesi Emin Bingöl, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını kaydetti.

Bingöl, uluslararası örgütlerin, insanların yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif ederek kınadıklarını söyleyerek masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih ettiklerini dile getirdi.

İsrail'in, egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yaptığını belirten Bingöl, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bingöl, ABD'nin Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun, başkaldırışın fitilini ateşlediğini vurgulayarak, "ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bingöl, AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdikleri "Say Stop" eylemlerini ve boykotlarını sürdüreceklerini kaydetti.

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