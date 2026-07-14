AK Parti Düzce Milletvekili Keşir, Meclis'te canlı yayınla aktardığı 15 Temmuz gecesini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Meclis'te yaşananları canlı yayınla televizyonlara taşıyan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Darbeyi planlayanlar, Türkiye'nin bugünkü yerini bence o günden gördükleri için ön almaya çalıştılar. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, kararlı, dik, yerli, milli duruşu ile bölgede, sadece bölgede değil, aslında dünyada bir lider olma yolunda hızla ilerlediği bir dönem. Bugünlerin geleceğini tırnak içinde tahmin edenler, Türkiye'nin önünü almak istediler." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AA muhabirine, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Meclis'in açılışı ve bombalanmasının ardından yaşananları televizyon kanallarına bağlanarak aktardığı anları anlattı.

TBMM Genel Kurulunun 14 Temmuz Perşembe günü çalışmalarını tamamlayarak 19 Temmuz Salı günü toplanmak üzere birleşimi kapatmasının ardından seçim bölgesine gitmek üzere hazırlandığını aktaran Keşir, 15 Temmuz'da Ankara'da olduğunu, evden çıkmadan önce televizyonda darbe bildirisinin okunduğunu söyledi.

O gün 12 yaşındaki kızının dışarı çıkmaması yönünde kendisine telkinlerde bulunduğunu ifade eden Keşir, "Kızıma, '17 yaşından beri sokaktayım, şimdi gitmezsem sizin anneniz olmam' dedim. Hiç tereddüt etmedim." diye konuştu.

Evden çıkarken çocuklarına dönememesi durumunda ne yapacaklarını anlattığını söyleyen Keşir, ardından Meclis'e geldiğini ve o sırada Meclis'e girmenin kolay olduğunu ifade etti.

Meclis'e gelen ilk 6-7 vekilden biri olduğunu aktaran Keşir, dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile görüşerek Genel Kurul'un açılmasına karar verdiklerini belirtti.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece, Meclis'i 20-25 vekille açtıklarını anımsatan Keşir, Kahraman'ın TBMM'deki konuşması ile yaşananların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği düşüncesiyle bir televizyon kanalına bağlandığını ve bu anların canlı yayınladığını belirtti.

Telefonunu yarım saat boyunca televizyon kamerası gibi kullanarak Meclis'ten ilk yayını yaptığını anlatan Keşir, "Milletten emanet alan vekillerin o emanete sahip çıktığını göstermek adına, benim de misyonum buydu. Önce Meclis Başkanımız konuştu, divan oluştu. Divan'da diğer partilileri de konuşturdum. Diğer partilerden gelen milletvekilleri de vardı. Kendi şehrime gittiğimde, diğer partilerin seçmenleri, 'kendi vekillerimizi de sizin yayınınızda gördük ki, orada olduklarını fark ettik' dediler. Diğer partilerin seçmenleri de aslında o yayınla Meclis'le bir bağ kurduklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

Keşir, normal şartlar altında bir araya gelemeyecek sosyolojik yapıdaki kişilerin 15 Temmuz'da sokakta beraber gazi olduğunu vurgulayarak, "Bu Kurtuluş Savaşı ruhudur, bu millet olma bilincidir, bu Gaspıralı'nın, 'Dilde, fikirde, işte birlik' ruhudur. Bambaşka dünyaların insanları, yaşam tarzı olarak, sosyolojik yapı olarak ama o gece yan yanaydılar, yan yana yaralandılar ve hastane odasına yan yana yattılar. Onun için 15 Temmuz bize millet şuurumuzu yeniden hatırlatan bir gece." değerlendirmesinde bulundu.

Keşir, darbe girişimlerinde ya da savaşlarda kamu binaları ve parlamentoların bombalanmadığını söyleyerek, "Çünkü o işgali, o darbeyi yapanlar o binaları kullanmak isterler. 15 Temmuz bambaşka bir şeydi. Türkiye'yi işgal etme, bakın savaş değildi, darbe değildi 15 Temmuz bir işgal girişimiydi. Parlamentonun bombalanması, bombalanmasına cüret edilmesi bunun en önemli göstergesidir." dedi.

O gece Meclis'te yaşananları aktarma refleksiyle hareket ettiklerini kaydeden Keşir, milletin emanetine sahip çıktıklarının bilinmesini istediğini vurguladı.

"Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi geceler yaşatmasın" diyen Keşir, milli şuur açısından 15 Temmuz'u çok kıymetli bulduğuna işaret etti.

Meclis'i hedef alan bombaların ardından Genel Kurul Salonu'nun savaş alanına döndüğünü anlatan Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın ya da erkek, hiçbir milletvekilinde bir siper alma, masanın altına saklanma böyle bir duygu yoktu. Bomba atıldı, birkaç saniye içinde sloganlar, haykırışlar tekrar Genel Kurul Salonu'nda yükseldi. Toz bulutu, ilk an birbirimizi görmedik, masalarımızın üstü toz oldu. Barutun kokusunu alıyoruz, ne olduğunu anlamadık, hani nereye düştü, buraya düştü, çok yakınımıza mı, başka bir yere mi, onun da farkında değiliz ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, o gün o çatı altında bulunan hiçbir milletvekili bir siper alayım, öyle bir refleks göstermedi. Aksine daha kararlı, daha azimli bir duruş gösterdi."

Ayşe Keşir, "Darbeyi planlayanlar, Türkiye'nin bugünkü yerini bence o günden gördükleri için ön almaya çalıştılar. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, kararlı, dik, yerli, milli duruşu ile bölgede, sadece bölgede değil, aslında dünyada bir lider olma yolunda hızla ilerlediği bir dönem. Bugünlerin geleceğini tırnak içinde tahmin edenler, Türkiye'nin önünü almak istediler. Her 10 yılda bir sopa gösterilen, her 10 yılda bir darbe girişimi ya da darbe ile hizaya çekilen bir ülke değil Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu bunu çok net gösterdi." ifadelerini kullandı.