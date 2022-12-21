Dolar
18.67
Euro
19.82
Altın
1,814.35
ETH/USDT
1,209.80
BTC/USDT
16,769.00
BIST 100
5,429.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ajda Pekkan'dan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması

Ajda Pekkan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesi dolayısıyla büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu belirterek, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 21.12.2022
Ajda Pekkan'dan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankara

Pekkan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bu ödüle layık görüldüğü için büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu dile getiren Pekkan, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pekkan, müzik hayatı boyunca Türkiye'ye bağlılığı ve sevgisi ile milli değerlerinin daima önemli ve öncelikli olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur." ifadelerine yer verdi.

Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı onur verici ödülle daha iyi anladığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop: Bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan Türkçedir
Ajda Pekkan'dan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması
Düzce'de ağır hasarlı 383 konutun yıkımı gerçekleşti
Diyarbakır'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist, suçunu itiraf etti
Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

Benzer haberler

Ajda Pekkan'dan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması

Ajda Pekkan'dan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet