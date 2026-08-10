Paylaşımda, "Mevcut vakalara etkin ve hızlı müdahalede bulunmak kadar öngörülebilir olayları tespit etmek ve önlem almak da kritik bir süreçtir. Sosyal Risk Haritalarımız, bu aşamada devreye giriyor." ifadeleri kullanıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal Risk Haritaları'na ilişkin paylaşım Paylaşımda, "Mevcut vakalara etkin ve hızlı müdahalede bulunmak kadar öngörülebilir olayları tespit etmek ve önlem almak da kritik bir süreçtir. Sosyal Risk Haritalarımız, bu aşamada devreye giriyor." ifadeleri kullanıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından Sosyal Risk Haritaları'na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mevcut vakalara etkin ve hızlı müdahalede bulunmak kadar öngörülebilir olayları tespit etmek ve önlem almak da kritik bir süreçtir. Sosyal Risk Haritalarımız, bu aşamada devreye giriyor. Belirlediğimiz 35 sosyal olguya ilişkin 648 gösterge pusulamız oluyor. Elde ettiğimiz verileri analiz ederek sosyal risk taşıyan haneleri belirliyoruz. Böylece sorunlar derinleşmeden harekete geçiyor, vatandaşlarımıza nokta atışı destekler sağlıyoruz. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru hizmet modelleriyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."