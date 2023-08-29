Dolar
26.63
Euro
28.83
Altın
1,933.84
ETH/USDT
1,717.90
BTC/USDT
27,382.00
BIST 100
7,887.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "koruma altındaki çocuğun ölümü"ne ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, hayatını kaybeden koruma ve bakım altındaki çocuğun vefatının genetik veya metabolik hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek, çocuğun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi.

Kemal Karadağ  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "koruma altındaki çocuğun ölümü"ne ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, koruma ve bakım altındaki A.K'nin hayatını kaybetmesine ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.

Ailesinin talebi üzerine A.K'nin 20 Ağustos'ta bakanlığa bağlı kuruluşa teslim edildiği, savcılık talimatı ile koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, 27 Ağustos'ta ise A.K'nin, karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri üzerine kurum hemşiresine bilgi verildiği, sağlık personeli tarafından gerekli ilk tedavinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk tedaviye rağmen A.K'nin, hastalık halinin devam etmesi üzerine hastaneye sevk edildiği ve hastanede bir gün müşahede altında tutulduğu bildirildi.

"Kamera kayıtları incelendi"

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanede A.K'nin vefatının genetik veya metabolik bir hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek otopsi yapılmıştır. Ailenin, A.K'nin vefatının ardından kurumumuzu suçlayıcı iddiaları üzerine kamera kayıtları incelenmiş olup, herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı görülmüştür. Haberlerde iddia edildiği gibi çocuğumuzun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmamıştır. Yaşanan vefatın derin üzüntüsünü paylaşarak, sürecin yakından takipçisi olacağımızı ve soruşturmanın titizlikte sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca Zafer Bayramı'na özel kısa film hazırlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "koruma altındaki çocuğun ölümü"ne ilişkin açıklama
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'nin bağışladığı arsa cemevi temel atma törenine hazırlanıyor

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "koruma altındaki çocuğun ölümü"ne ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "koruma altındaki çocuğun ölümü"ne ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet