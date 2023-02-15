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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem nedeniyle nakledilen yaşlı ve engellilere ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle 533 yaşlı ve 1088 engellinin bakanlığa bağlı kuruluşlardan nakledildiğini, 186 yaşlı ve 273 engellinin kuruluşlar dışında bakıma alındığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 15.02.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem nedeniyle nakledilen yaşlı ve engellilere ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan hem de kendi evlerinde depremden etkilenen hiçbir yaşlı ve engelli vatandaşın sahipsiz bırakılmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Deprem nedeniyle kuruluştan nakli yapılan 533, kuruluş dışı bakıma alınan 186 yaşlımız bulunmaktadır. Deprem nedeniyle kuruluştan nakli yapılan 1088, kuruluş dışı bakıma alınan 273 engelli vatandaşımız bulunmaktadır."

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