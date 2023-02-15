Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem nedeniyle nakledilen yaşlı ve engellilere ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle 533 yaşlı ve 1088 engellinin bakanlığa bağlı kuruluşlardan nakledildiğini, 186 yaşlı ve 273 engellinin kuruluşlar dışında bakıma alındığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan hem de kendi evlerinde depremden etkilenen hiçbir yaşlı ve engelli vatandaşın sahipsiz bırakılmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Deprem nedeniyle kuruluştan nakli yapılan 533, kuruluş dışı bakıma alınan 186 yaşlımız bulunmaktadır. Deprem nedeniyle kuruluştan nakli yapılan 1088, kuruluş dışı bakıma alınan 273 engelli vatandaşımız bulunmaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.