Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta yaşanan selden etkilenen vatandaşlar için hane başı 5 bin lira destek verileceğini ve iki il için toplam 7 milyon 995 bin liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.
Ankara
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen hanelere sağlanacak desteğe ilişkin, şu bilgileri paylaştı:
"Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız. Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin lira, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin lira, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin lira kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin liradır. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."
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Batman ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) November 28, 2023
Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,
▪️ Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon…