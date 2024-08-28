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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "(Dilara Çiçek) Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destekçisi olacağımızı ve süreci bizzat takip edeceğimizi ifade ettik." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Dişhekimliği Kongresi için yaptığı başvuru başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'e hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destek vereceklerini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çiçek'in İstanbul'da düzenlenecek kongrede görev alma talebinin başörtülü olması sebebiyle reddedilmesinden utanç ve üzüntü duyduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destekçisi olacağımızı ve süreci bizzat takip edeceğimizi ifade ettik. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

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