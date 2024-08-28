Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "(Dilara Çiçek) Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destekçisi olacağımızı ve süreci bizzat takip edeceğimizi ifade ettik." ifadesini kullandı.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Dişhekimliği Kongresi için yaptığı başvuru başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'e hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destek vereceklerini bildirdi.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çiçek'in İstanbul'da düzenlenecek kongrede görev alma talebinin başörtülü olması sebebiyle reddedilmesinden utanç ve üzüntü duyduklarını belirtti.
Diş hekimliği öğrencisi pırıl pırıl bir gencimiz Dilara Çiçek’in İstanbul’da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev alma talebinin başörtülü olması sebebiyle reddedilmesinden utanç ve üzüntü duyduk.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) August 28, 2024
Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını… https://t.co/821RCi3Ply
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destekçisi olacağımızı ve süreci bizzat takip edeceğimizi ifade ettik. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.