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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kumluca ve Finike'de yaşanan selin ardından 28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibiyle Antalya'da sahada olduklarını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 12.12.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek

Ankara

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kumluca ve Finike'de selden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibiyle sahadayız." bilgisini veren Yanık, bölgeye ayrıca bir de mobil SHM (Sosyal Hizmet Merkezi) yönlendirdik. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı.

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