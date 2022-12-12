Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kumluca ve Finike'de yaşanan selin ardından 28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibiyle Antalya'da sahada olduklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kumluca ve Finike'de selden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibiyle sahadayız." bilgisini veren Yanık, bölgeye ayrıca bir de mobil SHM (Sosyal Hizmet Merkezi) yönlendirdik. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.