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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 05.03.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

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