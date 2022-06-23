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İstanbul İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Riva'daki canlı hayvan kabul merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 34 uzman personelin afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdiğini belirtti.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 23.06.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek

Ankara
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