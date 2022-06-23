Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 34 uzman personelin afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdiğini belirtti.
Ankara
Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi." ifadesini kullandı.
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