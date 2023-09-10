Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,624.40
BTC/USDT
25,874.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’te 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarındaki 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlılara Yönelik Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimleri kapsamında, 43 ilde bakanlığa bağlı kurumlardaki 1923 yaşlıya, dijital okuryazarlık eğitimi verildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarındaki 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Ankara

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonu doğrultusunda yaşlıların gelişen dünyaya uyum sağlamaları amacıyla dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Dijitalleşmenin günlük hayat içerisinde giderek yaygınlaştığı günümüzde, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları her zamankinden daha büyük önem arz ediyor." ifadesini kullanan Göktaş, bu kapsamda bakanlık olarak Yaşlılarda Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimleri çalışmalarına hız verdiklerini vurguladı.

Yaşlıların dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerine yönelik hazırlanan eğitim programının ilk olarak 2021'de pilot il seçilen İstanbul'daki 5 huzurevinde başladığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Daha sonra geliştirilen programlarla hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 43 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplam 1923 yaşlımıza Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi verildi. Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları amacıyla bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlılarımıza yönelik dijital okuryazarlık eğitimlerine devam edeceğiz. Kuruluşlarımızdan hizmet alan yaşlılarımızın gönüllü katıldığı ücretsiz eğitimleri diğer illerimizde de yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyoruz."

10 "Dijital Bahar Odası" hizmet veriyor

Bakan Göktaş, bakanlığa bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek ve teknolojiye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için Ankara, İstanbul, Aydın, Bursa, İzmir, Osmaniye, Samsun ve Erzincan'daki 9 huzurevinde 10 Dijital Bahar Odası'nın hizmet verdiğini bildirdi.

Göktaş, "Teknoloji odalarımız, huzurevi sakinlerine sevdikleriyle bir araya gelme imkanını tanıyor. Büyüklerimizin bu odalarda teknolojik araçları ve interneti aktif kullanarak uzaktaki sevdikleriyle görüşebilmesi, buluşabilmesi, sesini duyabilmesi, görüntüsünü görebilmesi bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İslahiye ve Nurdağı'nda yapılan 328 iş yerinin dağıtımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Elazığ'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarındaki 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarındaki 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı

Bakan Göktaş: Deprem bölgesindeki illerden çocuklarımızı güvenli illerdeki çocuk kuruluşlarına naklettik

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet