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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ergen nüfusunun profilini çıkarıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ergen nüfusun daha yakından tanınması, politika ve uygulamalara temel oluşturacak bilgilerin elde edilmesi amacıyla başlattığı Türkiye Ergen Profili Araştırması’nın üçüncüsü için saha çalışmalarını başlattı.

Barış Gündoğan   | 18.12.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ergen nüfusunun profilini çıkarıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 2008'de gerçekleşen ve her 5 yılda bir tekrarlanan Türkiye Ergen Profili Araştırması ile Türkiye’de yaşayan 12-18 yaş arası gençlerin karşılaşabileceği bedensel, sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunların saptanması, bu veriler ışığında gençlerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretilmesi amaçlanıyor.

İkincisi 2013 yılında yapılan araştırma serisinin üçüncüsüne 2019 yılında başlayan Bakanlık, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelediği araştırmanın saha çalışmasını kasım ayında uygulamaya koydu.

Saha çalışmalarında 36 ilde yaklaşık 60 bin hane taranacak ve yaklaşık 7 bin ergenle görüşülecek.

Araştırma 3 başlıkta yapılacak. Birinci kısımda hanede yaşayan bütün bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim ve sağlık durumları, ikinci kısımda konut özellikleri, ev sahipliği, gelir kaynakları gibi haneye ilişkin sorular yer alacak. Üçüncü kısımda ise ergen nüfusa sağlık durumu, okul ve eğitim hayatı, çalışıyorsa iş hayatı, evdeki yaşam koşulları, ailenin sağladığı sosyal destek, arkadaş çevresinin özellikleri ve arkadaş ilişkileri, madde kullanımının olup olmadığı, fiziksel olarak zarar görüp görmediği, sosyal medya alışkanlığı gibi sorular yöneltilecek.

Üçüncü kısımdaki toplam 11 modül, 131 soru ve yaklaşık 200 önermenin içerdiği araştırmanın bulgularının ise gelecek yıl kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.


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