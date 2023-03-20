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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede 1718 çocuğun ailelerine teslim edildiğini duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede 1718 çocuğun, başvurucuların kimlik doğrulaması sonrası ailelerine teslim edildiğini, 85 çocuğun tedavisinin ardından kuruluş bakımına alındığını, 110 çocuğun ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Kemal Karadağ  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede 1718 çocuğun ailelerine teslim edildiğini duyurdu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1718 çocuğun ailesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"110 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 85 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 42 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 2 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 411 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir."

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