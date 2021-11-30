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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.11.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep'te bir bebeğin babası tarafından darbedildiği görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine, Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçtiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır. İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur."


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