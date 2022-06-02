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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 işaret dili tercümanı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 25 işaret dili tercümanı alımı gerçekleştirecek.

Hamdi Çelikbaş   | 02.06.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 işaret dili tercümanı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 25 ildeki işaret dili tercümanı pozisyonlarına atanmak üzere mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adayların en az lisans düzeyinde mezun olması, 65 yaşını bitirmemiş olması, KPSS P(3) B grubu puan türünden en az 60 puan alması, işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olması gerekiyor.

Adaylar başvurularını 6-10 Haziran'da e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru ve tercihlerin alınması, başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçların ilanı ile diğer hususlara ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" üzerinden duyurulacak.


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