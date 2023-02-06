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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 10 ile psikososyal destek personeli sevk edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen 10 ile psikososyal destek personeli sevk edildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 06.02.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 10 ile psikososyal destek personeli sevk edildi Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bakanlığın Psikososyal Destek Ekiplerinin ivedi olarak saha çalışmalarına başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'a 116, Adana'ya 100, Hatay'a 108, Gaziantep'e 53, Osmaniye'ye 64, Malatya'ya 62, Adıyaman'a 33, Diyarbakır'a 67, Şanlıurfa'ya 65, Kilis'e 28 psikososyal destek personeli sevk edilmiştir. Hatay'a mobil sosyal hizmet merkezi (SHM) tırımız, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'ya ise mobil SHM araçlarımız hareket etmiştir. Ayni yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta birer, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kurulmuştur."

Toplanma alanlarındaki vatandaşlara dağıtılmak üzere Malatya Ayni Bağış Deposundan Malatya Büyükşehir Belediyesine 2 bin 209 battaniye, Battalgazi Belediyesine 643 battaniye, Yazıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 152 olmak üzere toplamda 3 bin 4 battaniye teslim edildiği bildirilen açıklamada, "Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon lira nakdi yardım aktarılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Deprem bölgesine yönelik bağışlar

Afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki SYDV'lere ve kaymakamlıklara teslim etmelerinin önem arz ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ulaştırılacaktır. Ayni bağışta bulunmak isteyen kurumsal firmaların ise Afet Acil Durum Başkanlığına ulaşarak Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubumuz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır. İkinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır. Öncelikli kabul edilecek bağışlar eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesidir."

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