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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklara haklarını sonuna kadar savunacağı ve güzel bir dünya bırakmak için çalışacağı sözünü verdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 20.11.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı

Ankara

Bakan Yanık, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Mesajında, dünyanın yüzyıllar boyunca savaşlar, göçler, doğal afetler, kıtlık gibi sorunlarla karşılaştığını ve bunların büyük yıkımlara neden olduğunu belirten Yanık, böyle olağanüstü zamanlarda özel olarak korunması gereken grupların başında çocukların geldiğini söyledi.

Özellikle savaş ve yoksulluğun baskın olduğu coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi hazırladığını ifade eden Yanık, Türkiye'nin bu sözleşmeyi 1990'da imzalayan 43'üncü ülke olduğunu dile getirdi.

Yanık, sözleşmeye göre, çocukluklarını yaşayamadan birer yetişkin gibi yaşam mücadelesinin içine atılan, çalıştırılan, asker olmaya zorlanan, savaştırılan ve güvenli bir ortamdan uzak büyüyen çocuklar için her devletin gerekli önlemleri almak ve çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmak zorunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler, 'çocuğun üstün yararı' ilkesini benimseyen bir ülke olarak bu sözleşmeyi oldukça önemli görüyor ve sözleşmenin gereklerini tüm çocuklarımız için uygulamaya çalışıyoruz. Her yıl 81 ilden çocuk hakları komitelerimizle birlikte 20 Kasım'da Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyoruz. Çocuk hakları komitelerimiz, çocuk katılımı alanında dünyadaki iyi uygulama örneklerinden biri. Bu başarı sizlerin başarısı. Hepinizi tebrik ediyor, haklarınızı sonuna kadar savunacağıma ve sizlere güzel bir dünya bırakmak için çalışacağıma söz veriyorum."

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