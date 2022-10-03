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Gündem, Kurumsal Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Yeşim Sert Karaaslan   | 03.10.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Bakan Derya Yanık, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Yanık'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından takip edilebilecek.

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