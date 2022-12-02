Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 2006'da başlattığımız evde bakım uygulamasından 562 bin vatandaşımız yararlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "2006 yılında başlattığımız evde bakım yardım uygulamasıyla, 562 bin 365 engelli vatandaşımıza yönelik 2022 yılı Ocak ayından bugüne toplam 16 milyar 54 milyon liralık evde bakım ödemesi gerçekleştirdik." dedi.
İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2006 yılında başlattıkları evde bakım yardım uygulamasıyla 562 bin 365 engelli vatandaşa yönelik 2022 yılı ocak ayından bugüne, toplam 16 milyar 54 milyon liralık evde bakım ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, zirvede yaptığı konuşmada, fuarın alanında Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise 6. büyük fuar olduğunu söyledi.
Fuarın, engelli vatandaşların hayat standartlarını en üst seviyeye taşımak amacıyla katettikleri mesafeyi ve engelli teknolojileri konusunda nereden nereye gelindiğini gösterdiğini aktaran Yanık, fuarın aynı zamanda devlet düsturu haline gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla altını çizdiği "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerde de öne çıktığının en güzel göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.
Türkiye'de engellilik alanında yapılan çalışmaların son 20 yılda özellikle zihniyet dönüşümü sağlamada önemli mesafeler katettiğini dile getiren Yanık, "Bu dönemde eğitimden sağlığa, sosyal hayata katılımdan ulaşıma, hukuki düzenlemelerden istihdama kadar birçok farklı başlıkla eski Türkiye ile kıyasla kabul edilmeyecek yeniliklere imza atılmış. En önemlisi engelli bireylerin de ülkemizin kalkınmasında taşıdıkları potansiyeli kullanabilecekleri bir iklim oluşturulmaya çalışılmıştır." dedi.
Türkiye'de engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için ilk ve öncü nitelikte olan yasal düzenleme ve uygulamaların 2005 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Yanık, bu kanun ve alt düzenlemeleriyle birlikte Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik bir mevzuatla engelliler hukuku oluşturulduğunu kaydetti.
"Engelli bireye yönelik pozitif ayrımcılık 2010 yılında anayasal güvence altına alınmıştır"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sözlerine şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Engelli bireye yönelik pozitif ayrımcılık 2010 yılında anayasal güvence altına alınmıştır. Kapsayıcı hizmetlerin engelli bireylerin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sosyal politikalarımız ve bu politikalara uygun şekilde geliştirdiğimiz sosyal hizmetlerimizi hak temelli bakış açısıyla geliştiriyoruz. Kimin neye ihtiyacı varsa bunu tespit ederek o ihtiyacın giderilmesi için gerekli yönlendirmeleri ve çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bugün bu anlayışı ulusal hane ziyaretleri adı altında ülke çapında bir seferberliğe dönüştürdük. Hangi hanede engelli, yaşlı, desteğe ihtiyaç duyan çocuk ya da kadın varsa hepsinin tespitini ve takibini yapmak üzere sistemimizi harekete geçirdik."
Türkiye'deki 130 gündüz bakım merkezinden 1533 engelli vatandaşın hizmet aldığını belirten Yanık, gündüz hizmet merkezlerinin sayısını gün geçtikçe arttırdıklarını bildirdi.
"Ocak ayından bugüne 16 milyar 54 milyon liralık evde bakım ödemesi gerçekleştirdik"
Engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarda da temel yaklaşımlarının aile odaklı olduğunu ifade eden Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu kapsamda 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardım uygulamasıyla, 562 bin 365 engelli vatandaşımıza yönelik 2022 yılı ocak ayından bugüne toplam 16 milyar 54 milyon liralık evde bakım ödemesi gerçekleştirdik. Engelli bireylerin aileleri yanında bakım almalarını ve yaşadıkları çevreden kopmadan toplumla bütünleşmelerini desteklemeye ara vermeden devam edeceğiz. Evlerinde engelli yakınlarına bakan ailelerimizin ani gelişen ihtiyaçlarını düşünerek ve onları rahatlatmak amacıyla engelli vatandaşlarımızı yılda 30 güne kadar bakanlığımıza bağlı yatılı bakım merkezlerimizde ücretsiz misafir ediyoruz. Engelli bireylerin hayata tam ve etkin katılmaları, bağımsız hareket etme hakkının gerçekleşmesi için erişilebilirlik çalışmaları önem verdiğimiz başka bir başlığımız. Bu doğrultuda kamu kullanımına açık binaların, kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçlarıyla ilgili ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir hale getirilmesi gerekiyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından güçlendirilerek yeniden yapılandırılan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Topluluğu'nun çalışmalarına başladığını belirten Bakan Yanık, kurulun, bakanlığın etkili koordinasyonunda ve tüm tarafların yakın iş birliğinde, engelli vatandaşların sorunlarına en üst düzeyde çözüm bulacağını ve bu çözümleri hayata geçireceğini söyledi.
Türkiye Yüzyılı'nın, "Her yaşta ve her durumda toplumla birlikte ve beraberce" diyerek atacakları yeni adımların adı olacağını ifade eden Yanık, "Ailelerimiz huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakmayı sürdürecektir. Bu çalışmalarla birlikte hep yaptığımız gibi yolumuza yeni şeyler söyleyerek devam ediyoruz. Bunun için geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Engelsiz Vizyon Belgesi ile engellilik alanında 2030'a kadar olan süreçte neler yapacağımızı açıklamıştı. Bugünse burada Engelsiz Vizyon Belgemizi uygulayacak şekilde 2023-2025 yıllarını kapsayan ilk Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı ilan edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.