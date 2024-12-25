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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Bakan Göktaş, yarın saat 14.00'te başlayacak AA Editör Masası'nda bakanlığının faaliyetlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Editör Masası'nda, Göktaş'a 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen mevzuat hazırlığından, kadına yönelik şiddetle mücadeleye kadar birçok soru yöneltilecek.

Göktaş'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @aa_finans, @AACanli) anlık takip edilebilecek.

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