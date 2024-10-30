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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Katar'da ikili görüşmelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ve Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile ayrı ayrı görüşt

Sarp Özer  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Katar'da ikili görüşmelerde bulundu

Ankara

Göktaş, Birleşmiş Milletlerde "Aile Yılı" ilan edilmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Aile ve Çağdaş Megatrendler" konulu konferans için resmi davetli olarak geldiği başkent Doha'da çeşitli ikili görüşmelerde bulundu.

İlk olarak Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ile bir araya gelen Göktaş, daha sonra Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişi yapıldı ve bakanlıklar arasında uluslararası alandaki işbirliğinin artırılmasına yönelik fikir birliğinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Bakan Göktaş, İsrail'in saldırılarına yönelik tepkisini dile getirdi.

İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasının gerekliliğini vurgulayan Göktaş, bu konuda uluslararası kamuoyuna görevler düştüğünü belirtti.

Göktaş, acil ve sürekli ateşkes ile insani yardımın gerçekleştirilmesinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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