Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AA Editör Masası'na konuk olacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Göktaş, yarın saat 11.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda bakanlığının faaliyetlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Editör Masası'nda, Göktaş'a, sosyal medya ve doğum iznine ilişkin yeni düzenlemeler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından illerde yürütülen çalışmalar ve atılacak yeni adımlar, Aile ve Gençlik Fonu ile Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi gibi konularda sorular yöneltilecek.

Bakan Göktaş'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak.