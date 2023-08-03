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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da konteyner kent ziyaretinde bulundu.

Mehmet Bayrak  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Hatay

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yenigün, Hatay Geçici Yaşam Alanı bölgesindeki İstanbul Sanayi Odası (İSO) Konteyner Kenti'ni ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi.

Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Yenigün, problemlerin çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Daha sonra Bekir Apaydın Sosyal Marketi'ni ziyaret eden Yenigün, depremin ilk anından itibaren afet bölgelerinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Yenigün, şunları dile getirdi:

"Depremzedelerimizin ihtiyaçları zamana göre değişiklik gösterebiliyor. Önce çadır ve yemek derken şimdi de daha çok sosyal ihtiyaçlar talep ediliyor. Biz bu doğrultuda afet acil sosyal yardım birimimiz tarafından kurulan sosyal marketlerde hizmetler veriyoruz. Bunun yanı sıra depremzedelerimize sosyal psikolojik destekte bulunuyor, kadın ve çocuklarımıza yönelik özel organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. 'Bunlar yeterli mi?' diye kendimizi sorgulayarak daha fazla olması için de çaba gösteriyoruz. Ankara’da bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz fakat sahanın da sesi olmak için burada afetzede vatandaşlarımızla bir araya geldik, onlarla dertleşiyoruz."

Depremzedelerin sosyal marketler yardımıyla normal hayata alışmalarının kolaylaştırıldığını belirten Yenigün, "Sosyal marketlerimize alışverişe gelen depremzedelerimiz puanlama sistemi üzerinden alışverişlerini yapıyor. Konteyner kentlere yerleşimin ardından kendi yemeklerini yapan depremzedelerimize buradan alışveriş imkanı sağlıyoruz. Depremzedelerimiz buraya gelerek puanları çerçevesinde yiyecekten giyeceğe kadar gönüllerinden geçen alışverişleri yapabiliyor. Depremzedelerin yeniden normalleşmeleri için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Depremzedelerimizin sesini Ankara’ya götüreceğiz, böylece daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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