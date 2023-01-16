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Ahlat'ta onlarca kuş türünün barındığı göletin yüzeyi buzla kaplandı

Ahlat ilçesinde onlarca kuş türünün barındığı "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti"ndeki göletin yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

Serdar Adıyaman   | 16.01.2023
Ahlat'ta onlarca kuş türünün barındığı göletin yüzeyi buzla kaplandı

Bitlis

İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyinde buz tabakasının oluştuğu göletin bulunduğu alana gelenler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Vatandaşlardan Ahmet Yamlı, bu yıl ilçede beklenen kar yağışının gerçekleşmediğini söyledi.

Göletin her yıl donduğunu belirten Yamlı, "Normalde kar yağdıktan sonra burası buz tutardı ancak bu yıl kar yağmadı. Soğuk hava nedeniyle suda buz tabakası oluştu. Hem kuşları hem de buzla kaplanan göleti fotoğraflamak için buraya geldik." dedi.

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