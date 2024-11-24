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Ahlat'ta, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Serdar Adıyaman  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Ahlat'ta, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 80. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi Fotoğraf: Serdar Adıyaman - AA

Bitlis

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve sürgün belgeselinin izlendiği programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaşanan acı olayın 80. yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sürgünde vefat eden Ahıska Türklerine rahmet dileyen Karakaya, "Onların torunları olan sizler ülkenize, yurdunuza hoş geldiniz. Sene 1944, Kasım ayının 14'ü büyük bir zulmün işaret fişeği, evlerinden alınan kardeşlerimiz soğuk havada tren vagonlarında uzun bir yolculukla Orta Asya'ya sürgün edildiler. Erkekleri savaşta bulunuyorlar, kendileri ise sürgün edildiler ve bu sürgünde zor şartlarda binlerce kardeşimiz hayatını kaybetti. Tekrar rahmetle anıyoruz. 'Bayrak, ezan, vatan nedir?' diye sorduğumuzda, bunların kıymetini en iyi bilecek olan işte bu salondaki Ahıska Türkü kardeşlerimizdir. Yüzyıllar ne kadar değişse de emperyalizm çeşitli oyunlarıyla bizleri ayrı düşürmüştür." diye konuştu.

Bir olmak zorunda olduklarını, ancak böyle gönül coğrafyasındaki mazlum kardeşlerine el uzatabileceklerini dile getiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Türkiye bütün mazlumların ana yurdudur. Türkiye dünyanın en zor coğrafyaları olan Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar'ın bulunduğu bir coğrafyadır. Tam bunların ortasında yer almaktadır. O sebeple her daim güçlü olmak zorundayız. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşlarda olan yorgunluğunu ve bitkinliğini üzerinden atmış ve ayağa kalkmıştır. Bundan sonra ikinci yüzyılımızda inşallah şaha kalkacak ve koşarak ilerleyeceğiz. Medeniyetimiz dünyadaki barışın, huzurun ve kardeşliğin güvencesidir. Bizler hiçbir zaman mazluma zulmetmedik ve etmeyeceğiz. Soydaşlarımızın, dindaşlarımızın zulüm görmemesi için de güçlü olmak zorundayız. İnşallah bu gücü de birbirimizi daha çok severek, elbette daha fazla çalışarak takip edeceğiz."

Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerini belirten Karakaya, "Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafta Türk milleti bulunduğu coğrafya da huzurun ve güvenin temsilcisi olmuştur. Yine aynı şekilde Ahıskalı Türk kardeşlerimiz de bulundukları şehre güç, güzellik ve direnç katan bir yapıya sahiptir. Biz de Bitlis Valiliği olarak Kaymakamlığımızla, Belediyelerimizle ve bütün müdürlüklerimizle Ahıska Türkü kardeşlerimizin Ahlat'ta, şehrimizde en iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Her daim Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda bunu daha da güçlendireceğiz. İnanıyoruz ki Ahlat'ımız, Bitlis'imiz sizlerle çok daha güzel olacak. Sürgünde hayatını kaybeden ecdadımızı rahmetle anıyorum. Sizlere de öz yurdunuza tekrar hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ahlat Temsilcisi Murat Resuloğlu, sürgünde çok acı çektiklerini ve burada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye gelmelerinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sürgünün tanıklarından 89 yaşındaki Numan Binalioğlu, acı dolu yılları anlattı, öğrenciler tarafından da şiirler okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu "Ahıska" adlı şiirin video gösterisinin izletildiği program, Vali Karakaya ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl tarafından sürgünün tanıklarına hediye verilmesiyle sona erdi.




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