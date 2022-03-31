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Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan yük gemisine müdahale ediliyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemiye müdahale edildiğini bildirdi.

Gökhan Yılmaz   | 31.03.2022
Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan yük gemisine müdahale ediliyor Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haydarpaşa’dan Libya’ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki ALRAQEEM isimli çimento yüklü gemi için KURTARMA-6 römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

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