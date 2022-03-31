Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan yük gemisine müdahale ediliyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki çimento yüklü gemiye müdahale edildiğini bildirdi.
İstanbul
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haydarpaşa’dan Libya’ya seyir halindeyken Ahırkapı açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki ALRAQEEM isimli çimento yüklü gemi için KURTARMA-6 römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.