"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin 19 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 26 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 25'i Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 19'u tutuklama, 6'sı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talep edilen isimler şöyle:

“Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak.”

Şüpheliler Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri, adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderilirken, şüpheli Esin Önder Çağlayan hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol istendiği öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Haluk Levent'in ifadesine ulaşıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent, emniyetteki ifadesi sırasında aylık gelir durumunu "belirsiz" olarak beyan ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

Üzerine kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorulan Levent, adına kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmadığını, ayrıca üzerine kayıtlı olmamakla birlikte sahibi olduğu veya kullanımında bulunan herhangi bir gayrimenkul, araç ya da başka bir mal varlığının da olmadığını beyan etti.

Levent, ifadesinde, Risus Organizasyon Ltd. Şti.'de gayriresmi ortak olduğunu, organizasyon ve müzik alanında faaliyet gösteren şirketin resmiyette sahibi olarak şüpheli Zafer Yay'ın göründüğünü, ancak bu şirketten herhangi bir kazanç elde etmediğini iddia etti.

Banka hesapları, borsa aracı kurumları, yatırım hesapları ve kredi kartlarının beyan edilmesinin istenmesi üzerine Levent, "Yeliz Kaya isimli şahsın üzerine kayıtlı olan Vakıfbank ve Halkbank'ta bulunan hesapları ben yönetmekteyim. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan bir adet kredi kartım vardı ancak şu anda kapalı durumdadır ve kredi kartı kullanmamaktayım." şeklinde ifade verdi.

“Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim”

Ahbap Derneğinin faaliyet alanları ile finansal noktalarda kimlerin yetkili olduğuna yönelik soruya Levent, derneğin yardımlaşma ağı olduğu ve yardım faaliyetleri yaptığı cevabını verdi.

Derneği 2016 ya da 2017'de kendisinin kurduğunu anlatan Levent, "Ahbap Derneği kurulduğu ilk iki yıl bütün finansmanı ben sağladım. Tüm yardımları kendi cebimden yaptım. Elazığ depremi sonrasında bağışlar gelmeye başladı. Bu bağışlarla vatandaşımıza yardımlar yapmaya başladım. Yönetim kurulu ara ara değişti. Para çekme yetkisi bankalarda tarafıma aittir. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim. Aracı kuruluşta paramız yoktur." beyanlarında bulundu.

Levent, "Ahbap İktisadi İşletmesi ve Ahbap Lojistik'e ait Ahbap Derneği çalışanları adına herhangi bir çek veya senet düzenlendi mi? Dernek faaliyetleri dışında 3 özel ve tüzel kişiliklere Ahbap Derneği ve iştirakleri adına herhangi bir çek veya senet düzenlendi mi? Düzenlendi ise hangi iş veya işlem karşılığında kimlere çek, senet düzenlendi?" sorusu üzerine, dernek adına çek düzenlenmediğini, diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığı senetler verildiğini, mülkler için 2026 Kasım ayında aktarımlar yapılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler için 4 milyar 300 milyon lira toplanmış

Ahbap Derneği tarafından yürütülen yardım kampanyaları kapsamında ne kadar para toplandığı ve nerelere harcandığıyla ilgili soru üzerine Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler için 4 milyar 300 milyon lira gibi bir para toplandığı cevabını verdi.

Yardım paralarının tamamına yakınının deprem bölgesinde harcandığını, hepsinin fatura ve teslim tesellüm belgelerinin kayıtlı olduğunu öne süren Levent, ifadesine şöyle devam etti:

“Benim burada olmamın sebebi 2026 yılında başlayan bir durum ile alakalıdır. Ben Ahbap Derneğine kazanç sağlamak amacıyla şu anki fiyatıyla 150 milyon lira tutarında olan 20 adet taşınmazı 80 milyon lira karşılığında Ahbap Derneğine vermek istedim ve bununla ilgili Ahbap Derneği karar defterine yönetim kurulu kararı aldırttım. 80 milyon benim paramdır. Karşılığında 20 adet Ahbap'ın dairesi vardır. 20 adet daire 3 ay kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesi'nden Ahbap Derneği adına başvurumuz yapıldığı halde alınamamıştır. Bunun sebebi olarak bizlere 'Ahbap Genel Kurulu yapılarak ardından il dernekler müdürlüğüne başvuruda bulunarak hemen akabinde tapu işlemlerinin yapılacağı' söylendi. Bizler de Genel Kurulu toparladık. Genel Kurul'dan taşınmazlar için karar aldık ve 20 dairenin teslimi için gözaltına alınmamdan 2 gün önce başvuruda bulunduk. Söz konusu taşınmazların ada parsel bilgilerinin yer aldığı dernek yönetim kurulu kararı mevcuttur.”

Tapuların cuma gününe yetişmediğini, yetişmiş olması halinde Yeliz Kaya'ya yaklaşık bir yıldır gelen 80 milyon liranın faizleriyle birlikte yasal şekilde kapatılacağını iddia eden Levent, "Fakat yetişmediği için Yeliz Kaya'ya gelen 80 milyon lira, yani benim param, aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu anda örgüt üyesi muamelesi yapılıyor." şeklinde konuştu.

Levent, ifadesinde şunları kaydetti:

“Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır.”

“Hüseyin Başaran ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti, alacak verecek meselesiyle ilgilidir”

Her şeyin art arda büyüdüğünü, deprem döneminde yaşanılan olayları kendisini içinden çıkılmaz bir duruma sürüklediğini kaydeden Levent, "Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneğinden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığının başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap Derneğinin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler." beyanında bulundu.​​​​​​​

Ara verilen ifadenin tekrar başlaması ve kendisine yine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediğinin sorulması üzerine Levent, şöyle cevap verdi:

"Hakkımda yürütülen soruşturma ve isnat edilen suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. Dosyanın müştekilerinden olan Hüseyin Başaran ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti, alacak verecek meselesiyle ilgilidir. Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkuller iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır. İsnat edilen suçlamayla ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum. Detaylı ifademi cumhuriyet savcılığı makamında vermek istiyorum."

Gözaltına alınan Esin Önder Çağlayan'ın ifadesi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esin Önder Çağlayan, emniyetteki ifadesinde aylık gelirini 400 bin lira olarak belirterek, firma yetkilisi olduğunu beyan etti.

Çağlayan'a, "yasal veya yasa dışı herhangi bir bahis sitesine üyeliği olmadığını söylemesi" üzerine, şüpheli Yeliz Kaya'yı tanıyıp tanımadığı, aralarında ticaret ve borç ilişkisi olup olmadığı soruldu.

Kaya'yı 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent aracılığıyla tanıdığını, Levent ile aralarında uzun zamandır borç alışverişi olduğunu, kendisinden her zaman geçici ve kısa süreliğine borç istediğini aktaran Çağlayan, şöyle konuştu:

“Bu paraları kendisinin asistanı ve muhasebecisi olarak tanıttığı Yeliz Kaya isimli şahsın banka hesabına göndermemi istiyordu. Ben, bu şekilde tahmini olarak 2023 yılından itibaren ismen bilmekteyim. Haluk'a verdiğim bütün borç paraları Yeliz'in şahsi banka hesabına gönderdim. Zaten Haluk resmi olarak da Yeliz'in banka hesaplarını kendisinin kullandığını vergi dairesine de beyan etmiştir. Benim Yeliz'le 2025 yılı Ekim-Kasım aylarına kadar olan bütün ilişkim bundan ibaretti. Bu tarihlerde yine Haluk'un bana çok fazla borcu olmuştu. 'Bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık olarak bu taşınmazları bana devretmek istediğini' söyledi.”

İlerleyen dönemlerde şüpheli Haluk Levent'in bilgisi ve isteği üzerine Kaya tarafından kendi adına çok sayıda gayrimenkul devir işlemi gerçekleştiğini, bunların tamamının Levent'in kendisine olan borçlarına karşılık yapılan devir işlemleri olduğunu savunan Çağlayan, şüpheli Kaya'yla arasındaki ilişkinin Levent'in asistanı ve muhasebecisi olmasından ibaret olduğunu söyledi.

Haluk Levent'in sık sık borç para istediği iddiaları

Çağlayan'a, Levent'i nereden tanıdığı ve aralarındaki borç alacak verecek ilişkisi olup olmadığı soruldu.

Yaklaşık 15 yıl önce Levent'in ailesiyle tanıştığını, bu süreçte kendisinden zaman zaman borç istediğini, en son 2024'e kadar gönderdiklerini geri ödediğini anlatan Çağlayan, Levent'in Haziran 2025'te menajerleri Müge Sözen Küçük (şüpheli) ve H.K'yle yanına geldiğini, bir firmadan reklam gibi anlaşmalardan dolayı 10 milyon dolar tutarında sözleşmesinin olduğunu, alacaklarını 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında alabileceğini ancak yardım faaliyetleri nedeniyle şahsi taahhütlerde bulunduğunu, bunları yerine getirmezse çok sayıda insanın mağdur olacağını, borcunu alacaklarını tahsil ettiği zaman geri ödeyeceğini söyleyerek, kendilerinden parça parça, toplamda da 8 milyon dolar istediğini beyan etti.

Şüpheli Esin Önder Çağlayan, aralarındaki güven ilişkisine dayanarak paranın bir kısmını Kaya'nın hesabına gönderdiğini, devamında yine borç olarak 8 ve 6 milyon dolar verdiğini, paraları geri alamadığını belirtti.

Borçlar karşılığında, Haluk Levent'in kendisine müteahhitlerden birçok gayrimenkul alacağı olduğunu, borçlarına karşılık olarak bunların devirlerini üzerine yapacağını söylediğini, borçları geri alamadığı için bunu kabul ettiğini, Kaya'nın 63 gayrimenkul devri yaptığını aktaran Çağlayan, "Haluk (Levent), bahse konu taşınmazları benim üzerime devrederken, taşınmazların sahibi olduğunu söylediği müteahhitlerle hesap kapatırken belli miktarlarda açığı kaldığını, bu açıkların kapatılması için taşınmaz devirlerinden sonra belli oranlarda kendisine para göndermem gerektiğini söyledi. Ben bu şekilde Haluk'a parça parça toplamda 70 milyon dolar civarında bir borç para gönderdim. Bu borç paraların karşılığında ekspertiz değeri toplamı 35 milyon dolar değerinde 68 adet taşınmaz aldım. Bu taşınmazlar halen benim üzerime kayıtlı olup, herhangi bir üçüncü kişiye devir işlemi yapılmamıştır." ifadelerini kullandı.

Başaran Holding'in taşınmazları da soruldu

Zanlılardan Yeliz Kaya'dan devraldığı, önceki sahibi Başaran Holding olan taşınmazlar da sorulan Çağlayan, şu cevabı verdi:

“Bu taşınmazların ne şekilde Yeliz Kaya'ya devredildiği hususunda da herhangi bir bilgim yoktur. Ben, bu taşınmazları Haluk Levent'in bana olan borçları karşılığında devir aldım. Bu devir işlemleri öncesinde Haluk'a borç olarak parça parça toplam da 70 milyon dolar tutarında borç para vermiştim. Bu paraların bir kısmını yine Haluk'un isteği üzerine asistanı ve muhasebecisi olan Yeliz Kaya'nın banka hesabına gönderdim. Bir kısmı için ise yetkilisi olduğum firma tarafından benim adıma düzenlenen çeklerle vermiştim. Bu taşınmazların paralarını bu şekilde devirden önce ve sonra olmak üzere Haluk'a borç olarak göndermiştim. Hatta halihazırda Haluk Levent'e vermiş olduğum ve vadesi 2026 Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım aylarına ait olan 13 milyon dolar tutarındaki çekin ödeme yükü altındayım. Her ne kadar yukarıda söylendiği üzere 22 adet taşınmazın 60 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilmiş ise de bu taşınmazlar için yaptırdığımız banka ekspertiz raporlarında, 22 adet taşınmazın toplam değerinin 24 milyon 800 bin dolar değerinde olduğu anlaşılmıştır. Banka tarafından düzenlenen ekspertiz raporlarını ifademe ek olarak sunuyorum. Ayrıca bu konu ile ilgili Haluk Levent, Haluk Levent'in yetkilisi olduğu Ahbap Derneği ve benim aramda düzenlenen 17 Mayıs 2026 tarihli sözleşme ekinde görüleceği üzerine bahse konu 22 adet taşınmaza toplam 28 milyon 500 bin dolar tutarında para ödemesi yapılmıştır. Taşınmazlar şu anda mülkiyetimde olup, banka kredisi için ipotek olarak gösterilmiştir. Taşınmazlar herhangi bir üçüncü kişiye devredilmemiş, böyle bir konu söz konusu olmamıştır.”

Şüpheli Çağlayan, vicdanının istismar edilerek sarmalın içinde bırakıldığını ve dolandırıldığını, Haluk Levent'ten şikayetçi olduğunu belirtti.

Kendisine verdiği vadeleri eylül, ekim ve kasım aylarında olan, ödemek zorunda olduğu çeklerin kime ciro edildiğinin tespit edilmesinin istendiğini aktaran Çağlayan, "Başaran Holding'le ilgili olarak ederi 24 milyon dolar olan taşınmazların değerinin 60 milyon olduğunu iddia etmesi ve hakkımda bu taşınmazların bedelini ödemediğim yönünde iftiralarda bulunması sebebiyle şikayetçiyim. Bu soruşturma dolayısıyla itibarım zedelenmiştir." beyanında bulundu.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.