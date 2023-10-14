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Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan terör örgütüyle bağlantılı 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan biri bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi, diğeri BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan terör örgütüyle bağlantılı 2 kişi tutuklandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan BTÖ üyesi terörist ile BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp kişinin yakalanarak tutuklandığını belirtti.

BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki kişinin de kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçilerinin tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, örgüt mensubu teröristin Hazal Karabey, örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp kişinin ise R.T. olduğu bilgisini verdi.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan kontrollere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu, tutuklanan şahısları söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y.N. tutuklandı. Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

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