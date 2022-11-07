Dolar
18.60
Euro
18.58
Altın
1,677.84
ETH/USDT
1,578.80
BTC/USDT
20,734.00
BIST 100
4,329.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Abdullah Söylemez, Dilara Küçükerdoğan   | 07.11.2022
Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı/Ankara

Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, Tutak ilçe merkezinde daha önce çarpışan pancar yüklü iki kamyona çarpıp alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Koca, kazada 2'si ağır, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Destekle sürü sahibi olan Ağrılı kadın çiftçinin hedefi 500 koyuna ulaşmak

Ağrı dağlarındaki ağaçlar sonbahar renklerine büründü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet