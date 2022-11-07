Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Ağrı/Ankara
Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, Tutak ilçe merkezinde daha önce çarpışan pancar yüklü iki kamyona çarpıp alev aldı.
Ağrı'da kamyonla çarpışan otobüsün alev aldığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti https://t.co/FXQLg98HQp pic.twitter.com/WEKmZeeSSv— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 7, 2022
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Koca, kazada 2'si ağır, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Soruşturma başlatıldı
Öte yandan, trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.