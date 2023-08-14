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Ağrı'da minibüsle otomobil çarpıştı, 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı

Ağrı'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı.

Abdullah Söylemez  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Ağrı'da minibüsle otomobil çarpıştı, 1 bebek öldü, 16 kişi yaralandı

Ağrı

C.E'nin kullandığı 04 AAB 962 plakalı minibüs ile M.K. (22) idaresindeki 04 PA 962 plakalı otomobil, Küpkıran Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü M.K. ile minibüs yolcularından H.Y. (21), İ.D. (41), Ş.Ç (43), M.D. (48), M.K. (32), D.K. (31), S.A. (59), Ş.Ç. (28), M.I. (26), H.A. (15), E.Z.K. (1), Ş.K. (42), Ş.Ş. (16), N.I. (16), E.Ç. (28) ve E.N.Y. (1) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan bebek E.N.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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