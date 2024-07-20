Ağrı'da meydana gelen sel tarım arazilerine zarar verdi
Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde tarım arazileri ve yollar zarar gördü.
Ağrı
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde meydana gelen sel, köy içi yollar ile tarım arazilerinde hasara yol açtı.
Diyadin ilçesine bağlı Yeniçadır köyünde de sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.